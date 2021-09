Javiera Contador sobre conflicto con Antonella Ríos: «Le pedí disculpas»

Hace algunas semanas Antonella Ríos reveló en Me Late el incómodo momento que vivió como invitada al nuevo programa de Mega, «Pecados Digitales». Sobre esto Javiera Contador, animadora del espacio entregó sus apreciaciones.

El nuevo programa debuta en las pantallas de la señal este sábado en horario prime, y la animadora no dudó en defender el trabajo que han estado realizando. De hecho explicó se se trató de algo «totalmente aislado y lo lamentamos».

«Fue un primer programa y de hecho hemos hecho cosas con la producción y todo porque la idea es que nadie se sienta así, la idea es que nadie se sienta mal», explicó e invitó a los medios a ver el programa para saber bien qué ocurrió. «Si no, son sólo versiones y van alimentando algo que, en lo personal, no me interesa mucho», dijo.

Por otra parte, Javiera Contador aprovechó el espacio para aclarar que lamentó el mal momento que vivió Antonella Ríos. Incluso aseguró que «le pedí disculpas por si hubiera sido algo».

«No, no era así. Fue una situación súper puntual, algo súper específico. Si alguien se siente mal, es así. Uno no puede negarle a la otra persona un sentimiento. Pero ella tuvo el espacio dentro del mismo programa para poder hablarlo (…) Se habló, lo expresó», añadió.

¿Qué pasó con Antonella Ríos?

Según detalló la actriz fue invitada como participante al espacio, pero las cosas se salieron de control y pasó un mal rato. «Yo iba a reírme y a pasarlo bien y ¡pum!, aparece una chica (diciendo) lo que tú estás haciendo es súper malo, en base a las fotos que yo subo, a cómo soy incluso».

«No tendría por qué saberlo, pero la invitación era a pasarlo bien, a relajarse. Estuve cero relajada. Más que pelear o enojarme, o sentirme mal, no estaba preparada y me pilló volando bajo y no argumenté», explicó en dicha oportunidad.

Agregó que por esta situación, “no lo pasé bien en ese momento, porque sentí que era tú haces esto y gracias a ti pasa esto y esto, que eran cosas terribles que me dijo”.