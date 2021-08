Antonella Ríos reveló encerrona en programa de Mega: «Me dijo cosas terribles»

Un incómodo momento vivió Antonella Ríos durante la grabación del programa «Pecados Digitales». El nuevo programa de entretención de Mega, conducido por Javiera Contador y Yerko Puchento.

El espacio ya está en promo por las pantallas de Mega, pero aun no tiene fecha de estreno. La temática se basa en invitar a rostros de la televisión, que dan acceso a la producción para revisar su celular y redes sociales.

Fue en ese contexto que Sergio Rojas, periodista del programa Me Late, reveló que Antonella Ríos vivió una incómoda experiencia cuando asistió como invitada. Según relató, sin que ella estuviera informada, invitaron a una joven feminista que la habría interpelado directamente por su trabajo en la plataforma de contenidos sexuales que tiene la actriz.

«Le ponen a una feminista que es de corte acérrimo que la deja como si estuviese instando a la prostitución a las menores y que estaría haciendo un trabajo muy denostable», contó Rojas.

«Ahí Antonella se siente acorralada, encerrada, violentada tanto por su entorno como por la producción que la había engañado porque no le contaron esto», agregó su compañero de Me Late.

Ella relató los hechos

En conversación con el programa donde actualmente participa Antonella Ríos, Me Late Prime, la chiquilla decidió entregar su versión de los hechos.

«Yo me puse brígida. Yo iba a reírme y a pasarlo bien y ¡pum!, aparece una chica (diciendo) ‘lo que tú estás haciendo es súper malo’, en base a las fotos que yo subo, a cómo soy incluso», contó la actriz.

«No de mala manera, pero ella estaba defendiendo su postura y yo tuve que agarrar la lanza para defenderme, porque iba con la guardia muy baja, pensado que lo iba a pasar bien. Porque la invitación era a reír de buena gana y pasarlo muy bien», agregó.

Por otra parte, Antonella Ríos expresó que nadie de la producción le habría avisado respecto a la dinámica que tendría que vivir en el programa de Mega. «No tendría por qué saberlo, pero la invitación era a pasarlo bien, a relajarse. Estuve cero relajada. Más que pelear o enojarme, o sentirme mal, no estaba preparada y me pilló volando bajo y no argumenté», dijo.

La actriz contó que había aceptado la invitación al programa, ya que había trabajado con el equipo en otras ocasiones, razón por la que le tiene mucho cariño. «Sentí que yo era la guinda de la torta en términos de la polémica del programa».

«Ahí fue donde dije ‘venía a pasarlo bien. Si hubiese sabido que iba a pasar algo así no voy, porque ando buscando mi paz mental», agregó Antonella Ríos.

De hecho, la actriz afirmó que se sintió cuestionada moralmente. “Yo puedo tener un debate, puedo opinar o estar en contra de lo que ella dice. Ella era una feminista firme y la respeto, porque cada uno tiene una construcción de sí mismo y de lo que piensa, según la historia de vida que ha tenido. Yo no la juzgo a ella”, aclaró.

Apoyo de la conductora

«Y pasó un rato, entre medio me preguntaron otras cosas y ya en un momento empecé a hacer pucheros. La Javiera me pregunta que me pasa y yo le dije ‘¿sabes qué más…?’ Y me fui en la volá. Me amargué, me dio pena”, reconoció.

Finalmente, Antonella Ríos detalló que la conductora, Javiera Contador, habría empatizado con su malestar en medio del programa.

«Ella estaba súper preocupada y yo tengo una relación de cariño con ella, no somos amigas, pero tengo buena relación con ella. Entonces ella sintió lo que yo estaba sintiendo, porque me vio los ojos. Yo soy llorona, entonces ya estaba con los ojos llorando casi», recordó la actriz.

«Con la Javiera trabajé en Dale Play y había una buena onda y todavía existe esa buena onda. Ella habló conmigo y me dice ‘pucha, no cachamos que esto iba a pasar, que te ibas a sentir mal’. Porque yo estaba desprevenida, porque argumento yo tengo», sentenció Antonella Ríos.