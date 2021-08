«Pensé que me había contagiado»: Patricia Maldonado pasó susto con la dosis de refuerzo

Desde que el Gobierno anunció el plan de dosis de refuerzo, varias son las personas mayores que han asistido a cumplir con esta tercera inoculación para enfrentar la pandemia. Es el caso de Patricia Maldonado, quién compartió su vivencia en redes sociales

La opinóloga compartió un video en su cuenta de Instagram, en el cuál contó que ya estaba lista con la tercera dosis de la inoculación. Además, hizo un llamado a todos sus seguidores para cumplir con este proceso como ciudadanos.

«¿Cómo están mis guichipirichi? Me acabo de poner la tercera vacuna, estoy contentísima. Ya estoy con las tres como corresponde, responsablemente. Hay que vacunarse chiquillos, chiquillas, viejitos y viejitos vacúnense. Porque a mí este bicho no me va agarrar, estoy bien protegida», expresó Patricia Maldonado.

Sin embargo, vivió los síntomas de los cuáles advierten los profesionales de la salud al momento de acceder a la vacuna. Y se asustó ya que según contó, pensó que se había contagiado.

En conversación con Radio Activa, Patricia Maldonado contó: «Me vacune ayer todo fantástico, desde la atención de la gente que trabaja en la municipalidad de Las Condes, unos chiquillos y chiquillas encantadoras súper bien atendidos todos. Pero me vino un dolor de cabeza y de cuerpo con tercianas que te juro pensé que me había contagiado».

La «reina del espectáculo» detalló que tuvo una noche bastante complicada, ya que se sintió bastante mal. Aunque ya después de un buen descanso y una buena hidratación se recuperó por completo. «Pase una noche de miedo así que hoy (miércoles) me quedé en cama. Pero ahora estoy super bien ya paso todo», comentó Patricia Maldonado.

A pesar de haber vivido esta incomodidad, la opinóloga aseguró que esta sintomatología había sido advertida por su doctor y los profesionales que la atendieron en el vacunatorio de Las Condes. Así que hizo un llamado a todos a completar el esquema de vacunación para salir juntos de la pandemia.

«El doctor me dijo que era muy natural que esto pasara solo que hay personas que no lo sienten tan fuerte y otras les pasa lo que a mi me paso. Hay que cumplir con la vacunación, todos, grandes y chicos», sentenció Patricia Maldonado.