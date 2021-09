Marcela Vacarezza cuestionó relato de Tiare Aguilera: «Ella lo niega»

Una polémica situación se dio a conocer este fin de semana por medio de redes sociales, cuando se destapó la detención de la constituyente Tiare Aguilera. Quién no dudó en entregar su opinión al respecto fue Marcela Vacarezza.

Como ya es habitual, la animadora se tomó su cuenta de Twitter para referirse a la situación que según habían indicado medios de comunicación se dio en contexto de violencia intrafamiliar.

Sin aludir a la acción policial, Marcela Vacarezza apuntó a la situación del menor indirectamente involucrado. Tal como lo hicieron varias personas al leer el relato de la constituyente.

«Lo más grave de la situación de Tiare Aguilera es el niño que queda desamparado por una situación de VIF que gente del edificio es capaz de reconocer, mas no su propia madre. Ella lo niega, pero sabemos que esa negación es parte de la dinámica que se sufre», afirmó Marcela Vacarezza.

¿Qué ocurrió?

Luego de que se viralizaran las imágenes de la detención de Tiare Aguilera, y la violenta forma en la que fue reducida la constituyente, que causó la baja del uniformado que agarró del cuello a la abogada. Esta decidió entregar su versión de los hechos.

Respecto a la situación, la constituyente detalló que se dio «luego de una discusión verbal con mi pareja en nuestro departamento» y aseguró que «jamás hubo golpes o agresiones físicas».

«Al salir a buscarlo para pedirle que conversemos se me cerró la puerta de entrada del edificio, con el celular sin carga y sin llaves. Nunca salí a la calle, me mantuve todo el tiempo en el espacio del edificio, que no tiene nochero», añadió.

Además, detalló que «en la desesperación de tratar de entrar porque mi hijo de 4 años estaba solo durmiendo en su pieza, forcejeé la puerta de entrada, lo que hizo que la mampara de vidrio se trizara. Fui al auto a ver si había alguna llave o cargador de celular y en ese momento sentí muchos carabineros entrando con linternas al edificio y al estacionamiento».

«Me asusté, porque pensé que me iban a confundir con un ladrón por la trizadura del vidrio, y me quede cerca del auto. En eso se acercan 6 carabineros, a los que les intento explicar lo que había sucedido y que necesitaba entrar para saber cómo estaba mi hijo. En ningún momento me dejan subir, me señalan que me van a detener por los daños a la mampara y por haber dejado solo a mi hijo», añadió.

Finalmente, denunció que denunció que «me esposaron con mucha fuerza y un carabinero puso sus manos en mi cuello ahorcándome hasta hacerme subir al vehículo».