Pamela Díaz y la pensión de alimentos: «Alcanza para un completo, con suerte»

Uno de los temas más comentados por famosos y no tanto, son las pensiones de alimentos que deben cobrar las mamis y papis. Quién se refirió a esto fue Pamela Díaz.

La animadora compartió por medio de su Instagram parte de su día a día, y le contó a sus seguidores que se encontraba haciendo la fila en el banco para cobrar la pensión alimenticia de sus hijas.

«Hola people, aquí vamos… está rico el día para hacer una linda fila en el banco», comenzó diciendo la conductora de “Mochileros”.

«Haciendo la fila como cualquier persona normal, vinimos a buscar la pensión alimenticia con niños incluidos, como corresponde», agregó Pamela Díaz.

Fue justo en ese momento que la «Fiera» no perdió la oportunidad para pegar un palo contra los papitos y las autoridades que ejecutan este tipo de acuerdos: «Después con lo que nos pasen demás nos alcanza para almorzar un completo con suerte», lanzó.

Ya se había referido al tema

Hace algún tiempo Pamela Díaz habló sobre las pensiones de alimentos que recibe por parte de Manuel Neira y su ex esposo, padre de su hija menor, Pascuala.

«No me han pagado nunca, desde que me separé. Y por primera vez yo me atreví tanto, también con el tema de mis otros dos hijos porque nunca la había pedido«, contó Pame en conversación con Carmen Gloria Arroyo.

También explicó que anteriormente no había solicitado la pensión alimenticia para sus hijos «porque me iba bien y porque sentía que: ‘Pu…, qué iba hacer atados’. Y como yo pagaba todo, yo mandaba a mis hijos, yo hacía lo que quería y no necesitaba alguien que me estuviera aquí molestando… Grave error«.

«Durante 13 años no recibí ni un peso y ahora, como las cosas han cambiado, dije: ‘Bueno, tengo que hacer un cambio yo también’. Hoy día pido la pensión alimenticia», puntualizó.