Protagonista de «Sex Education» expresó su rechazo al acoso público

Hace pocos días llegó a Netflix la nueva temporada de Sex Education, una de las series más populares del último tiempo debido a su potente historia. Pero al parecer la fama no es lo más bonito en medio de un estreno de esas categorías, así lo evidenció el actor Asa Butterfield.

El encargado de dar vida a Otis en la obra emitida por la plataforma de streaming, hizo sus descargos a través de su cuenta de Twitter que ha recibido un trato realmente hostigante por parte de los seguidores de la ficción, a tal punto que le pasan tomando fotos sin su consentimiento.

«Estoy tan cansado de que la gente me filme o tome fotos sin preguntar mientras salgo por la noche», comenzó diciendo el protagonista de Sex Education.

I’m so tired of people filming me/taking pics without asking while I’m on a night out. It actually kills my mood and my night, fuck off, leave me be please

— Asa Butterfield (@asabfb) September 19, 2021