Katherine Salosny y su relación con Felipe Camiroaga: «Para mí es un hermano gemelo»

La noche de este lunes Chilevisión emitió un nuevo capítulo del late de Julio César Rodríguez, «Pero con respeto». La invitada de esta jornada fue Katherine Salosny.

En la edición, la animadora de TV+ se refirió a su relación con Felipe Camiroaga, y cuáles son los recuerdos más presentes que tiene con el fallecido rostro de TVN.

«Para mí es un hermano gemelo. Era tan simbiótico lo nuestro a partir de nuestra historia. Yo me acuerdo que Felipe, en el último tiempo que estuvimos juntos paseando por su parcela, me dijo (pero con harto sentido del humor): ‘chica nosotros deberíamos, si no nos casamos, vivir juntos sin tener sexo ni nada, que lata. Vivir juntos de viejos y pasémoslo bien y ya está’», contó Katherine Salosny.

Además, repasó su última experiencia con las vacunas, las que -declara- le generan fobia. En ese sentido, contó que un amigo la acompañó hasta el consultorio donde se debía vacunar por el COVID-19. «Yo me preguntaba qué iba a pasar cuando llegáramos los dos ala puerta. Llego al mesón, había una señora y le dice a mi amigo que espere atrás y yo le digo que no, que él venía conmigo. Me dice que no se puede, entonces le digo que yo podía hacer un papelón ahí adentro porque me iba a desmayar, porque le tengo fobia y yo transpiraba», soltó.

Finalmente, Katherine Salosny le preguntó a Julio César Rodríguez: «¿Te acuerdas que yo trabajé un tiempo en la radio BíoBío? La escena es muy cortita pero tan decidora, fue una escena muy bonita: yo no sé en que estabas tú en ese momento. Es que tú clavas la mirada de una manera impactante. A mí me pasaron cosas esa vez, pero fueron segundos, es que debo decir que este hombre es coqueto y muy seductor», lanzó coquetamente la animadora.

“Pero con Respecto” se transmite de lunes a miércoles a la medianoche por las pantallas de Chilevisión.