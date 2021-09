Rodrigo Sepúlveda recordó muerte de Bonvallett: «Yo no lo podía creer»

Este miércoles 15 de septiembre el programa «Hola Chile», realizó un emocionante reportaje para conmemorar un año más de la muerte del comentarista deportivo, Eduardo Bonvallett. Y uno de los entrevistados fue Rodrigo Sepúlveda.

El periodista de Mega contó como había sido su reacción ese 18 de septiembre de 2015, cuando recibió una llamada en la que le contaron que su amigo había fallecido.

«Empiezo a recibir muchos llamados, muchos llamados», dijo Sepúlveda sobre ese sábado 18. «Agarro uno y es de la radio ADN. Me dicen ‘Sepu, se murió Bonvallet’. ‘¿Qué?’. Yo no lo podía creer», dijo Rodrigo Sepúlveda.

Sin embargo, no fueron los únicos, ya que también lo llamaron desde su canal para decirle que tenía que partir al estudio para cubrir la lamentable noticia. «Sepu, necesitamos que te vengas al estudio, porque murió Bonvallet», contó.

«Yo me fui al piso, me puse a llorar ahí. Me acuerdo que me siento en un sillón en la casa y me largo a llorar», comentó Rodrigo Sepúlveda bastante emocionado.

Además, el periodista hizo una crítica a cómo se maneja la salud mental de los chilenos en la actualidad. «La salud mental de los chilenos debe ser una prioridad absoluta».

«Es terrible lo que pasa. Gente que no se atreve a contar las cosas que vive, gente con depresión, que tiene ganas de suicidarse por problemas económicos, por problemas emocionales, por la pandemia, por miedos, por temores, por inseguridades», sentenció Rodrigo Sepúlveda.

Amistad de años

Cabe recordar que Rodrigo Sepúlveda y Eduardo Bonvallett se conocieron en Radio Zero, donde ambos trabajaban y él era muy joven. «Yo era pendejo y era jefe de gallos que eran mayores que mí, y el Bonva me da la responsabilidad de conducir y ser el editor del programa…tremenda responsabilidad».

La amistad llegó a tal punto que Bonva le puso un apodo especial a su compañero de labores. «Un día el Bonva me llama: ‘Siéntate un rato… Había un huevón en Viña, que trabajaba todo el día y que se volvió loco y que terminó en la calle… Así vas a terminar tú, igual que el ‘Loco Pepe’, deja de trabajar un rato», relató hace unos años el periodista.