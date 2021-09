Sospechosa la hue… Bombo Fica contó que estudió para ser profe de religión

Este viernes se llevará a cabo un nuevo capítulo de Podemos Hablar, el estelar de Chilevisión. En esta oportunidad volverá a contar con un especial de humoristas, encabezado por Bombo Fica.

El programa también tendrá de invitados a otros reconocidos comediantes nacionales como Palta Meléndez, Chiqui Aguayo, Renata Bravo y Gabriel Benni.

La pauta estará llena de risas y anécdotas por parte de los famosillos. Pero también hablarán sobre otras cosas, como por ejemplo parte de la trayectoria, es ahí donde Bombo Fica revelará un dato desconocido de su vida profesional.

Según contó el comediante, en algún momento pensó que no tendría un buen futuro en la comedia. Por eso decidió estudiar para ser profesor de religión, tal como lee.

¿Cómo fue?

El relato de Bombo Fica comienza cuando su madre le insistió para ir a un casting con el fin de ganar comida. Como ya lo había hecho anteriormente, creyó que era buena idea probar suerte.

«Resulta que mi mamá insistió que fuera nuevamente a otro casting para volver a ganar comida… Otra vez no gané y ahí dije… ‘no sirvo para contar chistes’. Le eché la culpa hasta el terno con el que me presentaba», se sinceró el comediante.

Sin embargo, como la cosa no pintaba nada bien, Bombo Fica decidió dar una vuelta en su carrera, y dedicarse a enseñar la vida del señor a sus estudiantes.

“La cosa es que me puse a estudiar pedagogía religiosa, algo que nadie sabía. Me gusta mucho todo lo que tenía que ver con la religión, cantaba, tocaba la guitarra en misas, etc.”.

Pero luego, con el tiempo, volvió a asistir a otro casting. Y aunque tenía decidido no contar chistes, por lo que tomó un bombo y se presentó, mientras estaba en la fila fue reconocido por un productor que lo motivó. Ese, según Bombo Fica, fue el impulsor de su carrera.

«La cosa es que me rendí y me metí a contar chistes con el bombo, acepté y me gané las cinco lucas de una, me clasificó al tiro y así ahí tomé la decisión de ser humorista y me cambió la vida», completó.