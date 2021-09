«The Last of Us» lanzó primera imagen: Pedro Pascal la protagoniza

La fecha elegida para compartir la imagen no es casualidad. Con motivo del The Last of Us Day este 26 de septiembre.

Pedro Pascal, actor encargado de interpretar a Joel en la serie de The Last of Us para HBO, junto a Neil Druckmann, copresidente de Naughty Dog y director de los videojuegos, han compartido la primera imagen real de la producción, que narrará los hechos contados en el videojuego original de 2013; aunque también expandirá dicha historia.

La fecha elegida para compartir la imagen no es casualidad. Con motivo del The Last of Us Day este 26 de septiembre, el estudio norteamericano ha prometido novedades a sus aficionados. A falta de saber en qué se concreta todo, esta es la primera gran novedad: un vistazo a la que es ya una de las series más esperadas de las próximas fechas.

Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal) aparecen en medio de una colina, un momento que recuerda especialmente a momentos concretos del primer The Last of Us. Sus mochilas, su ropa, sus posturas… referencias que podrán identificar quienes disfrutaron de una obra inolvidable de PlayStation Studios.

Son muchos los detalles que ya conocemos de esta serie basada en The Last of Us, comenzando por el hecho de que la primera temporada consistirá en un total de 10 episodios, todos escritos y producidos por Craig Mazin; aunque Neil Druckmann también ha dirigido algún episodio. Cabe recordar que ambos serán los productores ejecutivos.

La primer temporada de la serie “desviará mucho” de los hechos que ya vimos en el título original. El episodio piloto ya está finalizado, mientras que el proceso de rodaje avanza de cara darse por finalizado el próximo mes de junio de 2022. Todavía no está garantizado que la serie se vaya a estrenar en 2022. En el reparto tendremos rostros conocidos del mundo del cine y la televisión como como Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie); Gabriel Luna (Tommy); Nico Parker (Sarah) y más.

Carolyn Strauss (Chernobyl y Juego de Tronos), Evan Wells (Naughty Dog), Asad Qizilbash (PlayStation Productions) y Carter Swan (PlayStation Productions) participarán también productores ejecutivos de la serie de The Last of Us, donde Sony Pictures, World Games, Naughty Dog y PlayStation Productions serán los responsables de hacer realidad esta ambiciosa serie.