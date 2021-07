La adaptación televisiva de The Last of Us por HBO muestra la primera imagen del rodaje de manos de uno de sus protagonista. Pronto comenzarán a trabajar.

Gabriel Luna, uno de los actores que participan en la adaptación televisiva de The Last of Us por HBO, ha compartido en redes sociales la primera imagen del rodaje. Vía Festigame.

En ella aparece junto a Pedro Pascal y Nico Parker, quienes encarnarán a Joel y a Sarah Miller, respectivamente. Por su parte, Luna interpretará a Tommy, el hermano menor de Joel.

En abril se comunicó que la productora a cargo de la serie tenía previsto comenzar el rodaje durante julio; en concreto, el próximo día 8. La producción comenzará en la ciudad de Calgary en Canadá.

La actriz británica de 16 años, Nico Parker, ha sido el último nombre confirmado para participar en la serie. Como decíamos al inicio, tomará el rol de Sarah Miller, la hija de Joel.

Entre los papeles de Parker destaca su participación en Westworld, también de HBO, como Maeve Millay. La noticia surgió justo un mes después de revelar a la intérprete elegida para dar vida a Marlene. Merle Dandridge repetirá su papel.