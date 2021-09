Sex Education: Netflix confirmó una cuarta temporada

Hace pocos días se lanzó de forma mundial la tercera temporada de Sex Education, situación que tiene a sus fanáticos aun pegados a la pantalla. Lo cierto es que la reconocida serie tiene novedades.

Fue por medio del evento Tudum que preparó Netflix que se confirmó una cuarta temporada de la serie de adolescentes que ha cautivado a su fanaticada.

La cuarta temporada de Sex Education aún no tiene una fecha de estreno, pero se espera que cuente con el regreso del elenco de los ciclos anteriores y continúe la historia de Otis y compañía.

Breaking News out of #TUDUM!

Sex Education has been renewed for Season 4! pic.twitter.com/8N2WwNLqoG

— Netflix (@netflix) September 25, 2021