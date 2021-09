Un galán: Luli reveló cita romántica con Julio César Rodríguez

La noche de este miércoles se llevó a cabo un nuevo capítulo de «Pero con respeto», programa nocturno conducido por Julio César Rodríguez en Chilevisión. Y la invitada especial fue Nicole «Luli» Moreno.

La deportista fitness conversó de importantes momentos de su vida y su carrera profesional. Pero uno de los momentos que generó más interés por parte de los televidentes fue cuando Julio César Rodríguez reveló que había tenido una cita con la blonda.

«Fue como a las dos de la mañana. No tenemos que dar explicaciones. Me echaste salsa de cebolla dulce a la comida. Ella armaba mi comida«, recordó el también animador de «Contigo la Mañana«.

Obviamente Luli no negó haber mantenido una cita con el galán de Chilevisión. Es más, se refirió de forma positiva al encuentro. «Me gustó ese momento, te juro. Bien Julito«, dijo Nicole Moreno entre risas al recordar los detalles de su cita.

Sin embargo, cuando la chiquilla fitness quiso entregar más detalles del encuentro romántico, fue interrumpida en varias ocasiones por Julio César Rodríguez. Quién señaló que «no hay que dar explicaciones«.

Su pasión deportiva

Según relató Luli en el programa, el fitness no solo es una actividad para mejorar físicamente el exterior del cuerpo, sino interiormente. «Para mí el fitness fue mi refugio. Estaba viviendo un momento complejo y necesitaba metas en mi vida, algo que fuera más difícil que algo material o algún proyecto», señaló.

Además, contó sobre su participación en diferentes torneos de la categoría. Contará que ya obtuvo un segundo lugar en categoría fit models en el campeonato Elite Pro Grand Prix Internacional y que ahora nuevamente va a representar al país.

Finalmente, Luli le habló sobre su mamá a Julio César Rodríguez, ya que admitió que debido a la gran cantidad de trabajo que ha tenido en el norte del país, no ha podido verla en mucho tiempo y que eso la tiene muy sensible.

«Mi mamá es máxima. Sin ella no sé cómo hubiera sido mi vida. Siempre muy aperrada. Éramos 4 hermanos y aunque no siempre tuviéramos el regalo que pedimos en Navidad ,nos tenía la casa linda, nos cocinaba. Extraño que mi mamá me cocine una cazuela», sentenció la rubia.