Vivi Kreutzberger se lanzó contra Don Francisco: «Mi papá es muy machista»

Sin lugar a dudas Sábado Gigante fue uno de los programas más icónicos de la televisión chilena. Es que cautivó a varias generaciones y marcó una etapa cultural muy distinta a la actual. De eso habló Vivi Kreutzberger.

La animadora fue entrevistada para un nuevo capítulo de «Los 2000, zapping al pasado», programa conducido por Tonka Tomicic y Emilio Sutherland. Fue ahí donde la hija de Don Francisco declaró duras palabras para referirse al programa que estuvo a la cabeza de su padre por tantos años.

«Sábado Gigante siempre fue un programa muy machista porque mi papá es muy machista», sostuvo, por ejemplo, al inicio de la conversación.

«Siempre además estaba enfocado en el ‘Miss Colita’, la ‘Miss Piernas’, ‘Miss’ no sé cuánto, ‘Miss’ no sé qué», añadió.

Sin embargo, Vivi Kreutzberger aseguró que a medida que tuvo mayor participación en el programa decidió tomar las riendas y generar nuevos espacios. «Y a medida que me fui ganando el espacio, dije ‘¿sabís qué? Hagamos la revancha y empecemos a hacer el ‘Míster Gigante’ y empecemos a empelotar a los hombres, y empecemos a hacer esta cosa al revés’«, contó.

Se ganó su espacio

En el año 2003, con Gigantes con Vivi, la animadora tuvo su propio espacio tras Sábado Gigante. Consultada sobre eso, y si se siente una de las impulsoras para romper con el machismo en la pantalla chica, fue contundente en responder: «Sí, porque no creo que se ha logrado. Pero yo creo que sí se hizo una inflexión», sostuvo.

«No me lo adjudico yo, pero no conozco y no me acuerdo de otro (programa) donde haya habido modelos y los modelos hayan estado ligeros de ropa. Creo que no se haya dado tampoco más allá», agrego la actual animadora de TV+.

Gigantes con Vivi, el espacio de Vivi Kreutzberger, se mantuvo desde 2003 a 2009 en las pantallas de Canal 13 y luego, entre 2010 y 2011, en Mega. Hoy la animadora volvió al país para hacerse cargo de Más Vivi que nunca en TV+.