Julio César Rodríguez emplazó a Subsecretario Galli: «Si lo dejo hablar no me va a contestar»

La situación que ocurrió este fin de semana en Iquique ha puesto en la palestra mediática la complicada crisis migratoria que afecta al país. Por esta razón el matinal Contigo en la Mañana, conducido por Julio César Rodríguez conversó con la autoridad para obtener respuestas al respecto.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, fue el encargado de entregar la posición del Gobierno ante la complicada situación que viven extranjeros y chilenos en el norte del país.

Sin embargo, parece que Julio César Rodríguez no andaba con mucha paciencia, ya que la autoridad no estaba entregando las respuestas que todo el país estaba esperando.

«¿Usted sabía que en la Plaza Brasil había 2oo familias?», le consultó el animador al subsecretario Galli. Ante esto, la autoridad respondió: «Efectivamente nosotros…» alcanzó a decir Galli, cuando JC insiste: «¿Sabía o no sabía?», le lanzó en dos ocasiones hasta que el subsecretario respondió.

Luego, Julio César Rodríguez le consulta: «¿Usted sabía que había personas ahí, y qué hizo al respecto?».

“En primer lugar, Chile…”, alcanzó a responder la autoridad del Gobierno, y Julio César lo interrumpe. «Subsecretario yo lo he entrevistado muchas veces es que si lo dejo hablar no me va a contestar, de verdad se lo digo. Si usted sabe que hay 200 familias sin baño, viviendo en carpa, viviendo con niños, ¿cómo opera el gobierno?», sentenció el conductor del matinal.

¿Qué opinas sobre los dichos del subsecretario Galli en relación a la crisis migratoria? Revisa aquí la entrevista en #ContigoCHV👉 https://t.co/F6ArxdSBWa pic.twitter.com/3nVZx80i06 — #ContigoCHV (@ContigoCHV) September 27, 2021

Militares en el control fronterizo

En medio de la entrevista, Julio César Rodríguez consultó acerca del número de militares en la frontera. Fue en este contexto que se desató otro tenso momento en vivo.

«Más de cien militares», respondió el subsecretario.

JC Rodríguez: Hay cien militares para parar toda esta inmigración.

Galli: Es que Julio César. Ahí hay un error conceptual. Esas personas ya llegaron a nuestra frontera.

JC Rodríguez: Entonces no lo pueden parar. Hay cien militares y de repente viene 290 personas que quieren entrar (…) No entiendo la lógica. Usted dice que ‘lo que tenemos que hacer es que no entren por pasos inhabilitados’, pero después usted me dice que no podemos evitar que entren.

Macarena Pizarro: Cuando se encuentra un militar con un grupo, ¿Qué se hace?

Galli: Le impiden el ingreso. Por las características del territorio es fácil impedirle el ingreso. Muchos de ellos se devuelven. Ahora, el problema que ya están ahí. Fuera de la frontera estamos tratando de informar a la gente, que no lo hagan, porque es peligroso para sus vidas.