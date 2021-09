Ya tiene pancita: Mon Laferte mostró como ha avanzado su embarazo

Una tierna fotografía compartió Mon Laferte, dejando a sus fanáticos saltando en una pata viendo como avanza rápidamente la espera de su primer hijo.

La cantante nacional compartió por medio de una historia de Instagram, una fotografía en la que se ve como va creciendo su pancita. Todo surgió luego de que un fanático le preguntara «¿Cómo va la pancita?».

Ante la duda, Mon Laferte decidió responder con una tierna postal donde aparece acariciando su guatita.

Actualmente la intérprete realiza una gira, luego de haberle contado hace unas semanas a sus seguidores que tiene unas cuantas semanas de embarazo.

La revelación

Fue a través de una transmisión en su cuenta de Instagram que Mon Laferte contó públicamente a sus fanáticos que estaba embarazada.

«¡Estoy embarazada! No debería decirlo todavía porque aun no tengo los tres meses, pero es que ya no puedo más, tengo que seguir un día más. Tengo que seguir dando entrevista porque viene una gira, haciendo promo, me siento grande, mi cuerpo cambio», soltó bastante emocionada Mon Laferte.

Según contó la cantante fue un duro proceso que ella y su pareja debieron vivir para lograr convertirse en padres, muchos tratamientos a los que debieron someterse.

«No puedo avanzar ocultando algo, ya ha sido un año entero siguiendo la vida y me siento a medias .Tengo miedo, me quedan un par de semanas para estar bien y volverme a sentir yo sobre el escenario. Tengo miedo porque tengo que estar cuidándome mucho y tengo que estar en reposo absoluto», agregó

Finalmente, Mon Laferte recordó lo difícil que es ser mujer en la industria musical y los desafíos que se vienen para ella en este tiempo.

«Quiero llorar porque ha sido un año muy difícil. Ser mujer, estar en la industria y estar haciendo música, pasan muchas cosas atrás que no se cuentan», cerró.