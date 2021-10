Audio: El espíritu solidario de Radio Activa se unió por Valentina

Uno de los audios más emotivos del último tiempo recibió Pape Salazar mientras hací «Yo Soy tu Pape». Programa que cierra la programación diaria de Radio Activa, de lunes a viernes, desde las 18.00 horas, hasta las 20.00 horas.

Todo comenzó cuando Valentina Ochoa llamó a nuestro querido Pape, ya que según señaló, «necesito la ayuda de los radioactivos, yo sé que en mejor lugar no puedo estar, por eso llamé».

Ahí la chiquilla contó que el año pasado sufrió un accidente automovilístico que al tiempo después generó una importante complicación en su columna.

«Tengo 24 años y tengo una fractura de vértebra. Es algo que no se explica, yo el año pasado tuve un accidente automovilístico con mi familia, lo más probable es que antes de eso tenía una fisura en la vértebra y con ese impacto se haya actividad y transformado en una fractura con desplazamiento», explicó Valentina a Radio Activa.

«Mi papá iba manejando, en un cruce paró el auto y un auto que venía muy rápido hizo una T con nosotros. Pudo haber sido más grave, por suerte no nos pasó nada a mi hermano, mi mamá y a mí», agregó.

Sin embargo, su complicación de salud llegaría meses después, cuando un dolor de espalda poco común encendiera las alertas. «Pasaron los meses y de un día para otro pasé con dolor muy fuerte de espalda. Yo tengo fibromialgia y me lo hicieron pasar por una crisis, me dieron medicamentos. Pasaron dos semanas más y un día desperté y no sentía mis piernas. Fui al hospital, me tomaron una radiografía y ahí me dijeron lo que tenía», contó a Radio Activa.

«De eso ha pasado más de un año, me han hecho distintos procedimientos. De aquí a diciembre me tengo que operar, el doctor me dijo que no tengo más tiempo», añadió.

«Es por eso que estoy haciendo una campaña, rifas, porque necesito $7 millones de pesos para poder operarme», contó la chiquilla. De inmediato los radioactivos comenzaron a conectar con el caso, y apoyarla a través de sus redes sociales.

Tencha le dio otro impulso

El caso de Valentina se trató también el «El Show de la Tencha«, ya que al ser una situación de necesidad inmediata la familia Radio Activa se unió para apoyarla con todo.

«Es super fuerte Tencha, te juro que me da pánico el no sentir mis piernas, el no poder ir al baño como una persona normal», relató Valentina bastante triste por la situación.

La chiquilla llevaba recaudado $1 millón y medio, y necesitaba aproximadamente 5 palitos para completar el monto necesario para operarse. Para ello la Tencha junto a los auditores de Radio Activa se activaron en una campaña donde se recibió todo tipo de donaciones monetarias para que alcanzar el objetivo principal.

Lo más hermoso de esta cadena solidaria es que el corazón hermoso de los auditores de Radio Activa logró que Valentina superara la meta que tenía planificada para su operación. «Tencha tengo en mi cuenta corriente $5.280.000. Muchas gracias, nunca pensé que en tan poco tiempo lo íbamos a poder conseguir», expresó Valentina bastante emocionada.

Un niño donó sus ahorros

Uno de los momentos más emocionantes que entregó la cadena solidaria de Valentina, fue el llamado del pequeño Bruno «Rayo» Aravena. El retoño llamó a Radio Activa para contar que entregó sus ahorros para el mundial, para apoyar a Valentina.

«Le quería contar que yo soy piloto de carting, y estoy ahorrando para un mundial. Tenía 55.000 por el ratoncito y se los voy a donar a Valentina», contó el chiquillo.

«Le quería decir que su historia me impresionó, lamento su accidente y espero que se mejore», sentenció el retoñito.