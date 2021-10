Audio: Papá le pidió a Tencha sorprender a su hija en especial aniversario

Un especial llamado recibió nuestra querida Tencha Salvaje en medio de su programa «El Show de la Tencha», que va de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas por Radio Activa.

Pablo llamó a la viejita porque quería hacerle una especial petición: «Tenchita quiero pedirte un favor súper grande. Quiero ver si es posible llamar a mi hija, hoy cumplimos 11 años desde que llegó a vivir conmigo».

Según contó el auditor a Tencha, él se separó de la mamá de su hija y estuvo durante mucho tiempo buscándola. Hasta que finalmente dio con ella, se reencontraron y vivieron juntos.

«Me separé el año 2003 de su mamá, estuve siete años sin verla. Porque no encontraba a la mamá, vivía en un lado, se cambiaba a otro, la busque por todos lados, hice todo lo que podía. Hasta que la encontré por Facebook, el 12 de octubre», contó Pablo.

«Es una cabra muy aperrada, ha luchado mucho, ha pasado por todo. Está a punto de sacar su carrera, tiene su pyme, lucha, salta los obstáculos. Es una muy buena hija», agregó con el pecho inflado el papi.

Pura emoción

Ante tan linda historia Tencha no tuvo otra opción que darle la oportunidad a Pablo de sorprender a su hija. Así que agarró el teléfono y llamo a Katherine.

«Hija te estoy llamando en este especial día, hoy se cumplen 11 años desde que llegaste a vivir conmigo», inició Pablo.

«Hemos pasado las miles y una, incluso nos hicimos un tatuaje que dice ‘si tú saltas, yo salto’. Es una frase que adoptamos los dos el día que nos reencontramos. Lo que ella decidiera hacer yo la iba a apoyar», agregó.

La chiquilla agradeció la sorpresa de su papi y Tencha, así que no dudó en dedicarle bonitas palabras a su progenitor. «Es emociónate, pero él también no se puede quitar crédito, todo lo que soy es porque él está ahí. Apoyándome, hinchándome cuando yo he querido tirar la toalla», expresó la hija..

«Papi gracias por aguantarme, por la paciencia que has tenido todos estos años. Sé que no soy una persona fácil de llevar, pero siempre estás ahí. Todo lo que soy hoy es gracias a ti», sentenció.