«El Juego del Calamar»: se convirtió en el estreno más exitoso de Netflix

Sin lugar a dudas, una de las producciones de Netflix que se ha tomado las redes sociales es la serie surcoreana “El Juego del Calamar”. Y la misma plataforma de streaming confirmó que es uno de los lanzamientos más importantes del último tiempo.

El hito no es menor, ya que el hit literalmente destruyó al récord anterior. Si bien Bridgerton había logrado 82 millones de reproducciones durante su estreno. Ahora la serie surcoreana consiguió ni más ni menos que 111 millones. Sí, dejó muy atrás a la marca anterior.

Dicho éxito ratifica la estrategia de Netflix de impulsar lanzamientos de foco global realizados fuera de Estados Unidos. El Juego del Calamar, por ejemplo, tuvo un doblaje especial en más de una treintena de idiomas. A eso se su presentación con subtítulos focalizados.

La popular serie de la plataforma de streaming también sigue la racha ya lograda por otras producciones foráneas. Hits como Dark o La Casa de Papel son prueba de su exitosa estrategia.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn

— Netflix (@netflix) October 12, 2021