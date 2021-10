En Radio Activa «nada nos detiene»: conversamos con Juan Francisco Said

Una nueva jornada de «En Radio Activa nada nos detiene» se llevó a cabo este miércoles de la mano de Pape Salazar. Recuerda que Radio Activa y G100 se unieron para mostrarle al mundo la pega de tantos a través del Campeonato Nacional de Emprendimiento. Concurso que busca acelerar el desarrollo económico de Chile, dándole visibilidad, consejo y capital a los emprendedores nacionales.

Juan Francisco Said es un experimentado hombre de negocios que no solo ha trabajado en el retail, sino que también se luce como CEO del grupo Piensa Móvil. Es parte del G100 y de Nada nos detiene.

Respecto al grupo del que es parte, Juan Francisco explicó en Radio Activa que, «es un grupo de empresas de tecnologías enfocados en el mundo móvil. Cada empresa tiene su área, una empresa se dedica a la nube, otra de contenidos, tenemos una fábrica de desarrollo de software que nos da todo el soporte. Es un grupo importante que tiene presencia en todas las empresas de Chile, en la región».

Desde su experiencia se refirió a la importancia de implementar las herramientas móviles para hacer proyectar tu emprendimiento y lo clave que es dedicarle gran parte de tu tiempo a este avance.

«La verdad es muy entretenido, satisfactorio todo lo que uno puede lograr. Pero al mismo tiempo es desgastante porque la responsabilidad es grande. Cuando uno emprende y quiere que las cosas caminen debes estar conectado 24/7, debes estar full time. No hay espacios para dormirse o relajarte, sino la competencia te come», explicó el miembro del G100 a Radio Activa.

«Es tramposo el celular porque te estresa. Pero a su vez está todo, están los bancos, los mapas, la forma de comunicarte, todo. El celular te lleva a pensar de forma móvil», agregó.

De hecho, explicó la importancia que ha tenido la tecnología en las empresas, especialmente por la crisis sanitaria que afectó al mundo completo. «El proceso de formación de las empresas se aceleró en los dos últimos años producto de la pandemia. Nosotros hemos enfrentado varios procesos de transformación digital en empresas de diversos tamaños», aseguró.

«No porque una empresa sea chica, no va a pasar por este proceso, hoy se aceleró ideas como trabajo retomo, puesta en marcha del 5G, se aceleró la implementación de elementos en las compañías».

Requisitos para emprender

Finalmente, Juan Francisco reveló en Radio Activa algunos requisitos que debería tener un emprendedor para triunfar en el camino de ser tu propio jefe. «Ser emprendedor no es fácil, el primer requisito es tener una buena idea, ya que si no la tienes aunque trabajes mucho, no va a funcionar. Lo otro es ser perseverante, luchar por la idea, perseverar y vamos por las 24/7. El tercero y último es ser guata dura, ya que hay que poder afrontar los momentos malos y difíciles», lanzó

Revisa la entrevista completa aquí: