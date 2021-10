Audio: Pape Salazar consultó qué le dirían a su «yo» del pasado

Un divertido llamado recibió nuestro querido Pape Salazar, en su programa Yo Soy tu Pape. Espacio que va de lunes a viernes desde las 18.00 horas, hasta las 20.00 por Radio Activa.

Hace algunas días se cumplió un importante aniversario, el pasado 21 de octubre se fue el día en el que Marty McFly llegó al futuro. Por esta razón en Radio Activa hicimos una dinámica en la que le consultamos a los auditores que le dirían a su «yo» del pasado.

Como era de esperar los auditores comenzaron a enviar divertidas frases que le mandarían a su persona hace algunos años atrás. La mayoría arrepintiéndose de las cosas que hicieron.

«No te casí wn, no te casí», «Piensa en ti primero, supérate», «Déjate de webear, sigue trabajando y estudiando wn», «No hermano pedagogía no, esa no», «Gracias por llegar hasta donde estoy, soy feliz», «No, no invites a tu suegra, te va arruinar el matrimonio», «Nooo, no firmes el cae, no lo firmes», «Yo tenía que haberle hecho caos a mi amigo cuando me dijo ‘vamonos’, cuando me iba a casar», «No dejes que tu mamá ni cagando bote tus jugetes» y»Empieza a estudiar a los 20, no a los 27″, fueron alguno los recados que le enviaron a Pape Salazar

Un especial mensaje

Sin embargo, un llamado emocionó a Pape Salazar, ya que un auditor contó que se arrepiente de no haber visitado a su papá en el pasado, ya que al otro día falleció. «Llegué cansado de la pega y no fui a ver a mi papá, y viviendo en la misma casa. Y falleció al otro día en la mañana. Me arrepiento de no haber ido, nunca me he perdonado, todavía no»

«Por eso nunca hay que enojarse con los papás, pase lo que pase. Si alguien está pasando eso, perdonen a sus viejos, siempre estén al lado de ellos», agregó.

Un mensaje parecido fue el que mandó otra auditora, quién expresó que le diría a su yo del pasado: «Vive más, disfruta más, ama más».

Revisa aquí el momento completo: