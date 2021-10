En Radio Activa nada nos detiene: conversamos con Paulo Llano dueño de Bio Recarga Maipú

Una nueva jornada de «En Radio Activa nada nos detiene» se llevó a cabo este miércoles de la mano de Pape Salazar. Recuerda que Radio Activa y G100 se unieron para mostrarle al mundo la pega de tantos a través del Campeonato Nacional de Emprendimiento. Concurso que busca acelerar el desarrollo económico de Chile, dándole visibilidad, consejo y capital a los emprendedores nacionales

En esta oportunidad conocimos a Paulo Llano, emprendedor y dueño de Bio recarga Maipú, un local que está tratando de marcar la diferencia y de apoyar la lucha ecológica.

«Somos un emprendimiento que comercializamos productos para la limpieza que son biodegradables, no tienen sulfato, nitrato ni sal. Por lo tanto ayudan al medio ambiente. Además, lo vendemos a granel, ya que de esta forma contribuimos al reciclaje, le decimos a las personas que lleven su envase plástico al momento de comprar. Con eso logramos hacer una economía circular», contó el emprendedor.

Según detalló Pablo, su pasión por el medio ambiente y querer sacar adelante este novedoso producto, nació desde que era muy pequeño. «Primero nace porque soy scout, desde niño, de corazón. Desde ahí pensé como hacer un cambio de perspectiva de querer dejar nuestro barrio, nuestro mundo mejor de como lo recibimos. Además, en mi barrio no hay lugares para reciclar».

Se lanzó en medio de la crisis

Respecto a como creó este emprendimiento Pablo, todo nació en medio del caótico mundo que se vivió producto del estallido social y la pandemia.

«Esto nace con mi señora Nayareth, yo trabajaba en turismo, llegó el estallido social, la pandemia y finalmente tuve que salir del hotel. Y me vi con mi finiquito y mi 10% y pensé ‘qué hacemos’. Y nosotros ya llevábamos varios años consumiendo este tipo de productos biodegradables, entonces pensé que era una buena importunidad hacerlo por nosotros», comentó en Radio Activa.

«Bio recarga Maipú es un franquicia, está en 29 lugares del país. Tú te puedes meter biorecarga y armar tu propio negocio, comprar en BioRecarga Chile», adelantó.

Finalmente, habló sobre como se conectó con G100 y como el concurso le ayudó para gestionar su emprendimiento y crecer en el área. «Yo estaba en Facebook y de repente veo ‘postula al concurso del emprendedor del triple impacto’. Postulé, fuimos más de 400 empresas y salí seleccionado. De ahí tuve que hacer unos cursos y para ver si pasaba la siguiente selección. Yo llevaba recién tres meses, fue en plena pandemia que abrí mi local», contó Pablo.

«No quedé entre los finalistas pero me gané una mentoría que me ha ayudado totalmente, me entregan las herramientas necesarias para mi negocio. Gracias a eso puedo decir, Biorecarga Maipú pudo contratar a su primera persona, y es una vecina del barrio», sentenció.