Audio: Chiquilla le contó a Tencha la lucha que dio su papá por ella

Un emocionante llamado recibió nuestra querida Tencha Salvaje en medio de su programa «El Show de la Tencha», que va de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas por Radio Activa. Es que un auditora llamó a nuestra viejita para contarle como fue su infancia alejada de su papá.

Johanna decidió compartir su historia, respecto a la relación que tenía con su papá de quién fue separada cuando solo tenía 11 años. «Tenchita estaba escuchando tu programa, cuando contaste del papá que iba a ver a sus hijos por la ventana y les entregaba una bolsita con dulces. Y después escuché a los auditores que se enojaban, porque decían que no era correcto, que no era la forma», inició la auditora.

«Yo tengo 35 años y mis papás se separaron cuando yo tenía 11 años, cuando ellos se separaron mi mamá se calentó con otro tipo y se fue, nos separó de mi papá. Lo que pasó fue que, el que era mi padrastro no dejaba que con mi hermana viéramos a mi papá. Entonces era súper complicado», contó Johanna.

Según detalló la chiquilla a nuestra Tencha su mamá le tenía miedo a su actual pareja, por lo que nunca se impuso ante la decisión del hombre. Aun así su papi luchó contra viento y marea por estar presente en su vida.

«Mi papá siempre buscaba la forma de vernos, yo iba al colegio y mi papá iban en los recreos. De repente me llamaban y estaba mi papá en la oficina entregándome una bolsita de dulce, después cuando se iba y el recreo se acababa me dejaban estar con él en las horas de clases. Era la única forma que teníamos para vernos. Después se iba y yo siempre lloraba, mis compañeros me apañaban», relató a Tencha.

«De repente yo salía a comprar y ahí estaba mi papá en un poste, esperándome para verme. Yo volvía de ir a comprar y era la niña más feliz del mundo. Era la única forma de ver a mi papá», explicó Johanna.

Finalmente, la auditora hizo un llamado a todos los papás y mamás que por problemas con la ex pareja no pueden ver a sus retoños. «Yo quiero decirle a todos esos papás que no pueden ver a sus hijos, que luchen por ellos, pero como mi papá. Hacer algo, no quedarse ahí», sentenció a los auditores de Radio Activa.