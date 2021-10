En Radio Activa «nada nos detiene»: Pablo Joost

Una nueva jornada de «En Radio Activa nada nos detiene» se llevó a cabo este miércoles de la mano de Pape Salazar. Recuerda que Radio Activa y G100 se unieron para mostrarle al mundo la pega de tantos a través del Campeonato Nacional de Emprendimiento. Concurso que busca acelerar el desarrollo económico de Chile, dándole visibilidad, consejo y capital a los emprendedores nacionales.

Este miércoles Pape Salazar conversó con Pablo Joost, Ingeniero Naval, parte de Lobo Marine Solutions, viajó 13 horas desde Puerto Montt para entregar su testimonio y ayudar a otros emprendedores.

«Para mi ser emprendedor es motivación desde que salí de la universidad, y cuando sentí que me faltaban cosas volví a estudiar una segunda profesión», lanzó en la intro Pablo.

¿Cómo nació su pyme?

Gracias a su esfuerzo y perseverancia creo su empresa llamada Lobo Marine, que nació en medio de la crisis sanitaria, con el sin trabajo y un bebé recién nacido.

«Lobo Marine nace una vez que yo me titulo de ingeniero civil industrial, empiezo a buscar trabajo y vino la pandemia, se canceló todo. Me empezaron a salir pololitos, partí con 10 luquitas en el bolsillo. Me compré un a guincha de medir, le pedí el auto a mi señora y me fui a medir una lancha», contó Pablo en Radio Activa.

«A los tres meses fue una locura, no paré. Llegó el momento de crecer, de contratar personas, de tener oficina, de todo ese proceso», agregó.

Respecto al rubro al que se dedica, el dueño de Lobo Marine Solutions explicó que «es una empresa que ofrece servicios para dueños de artefactos navales, dueños de embarcaciones, de lanchas. Lo que hacemos es planos, estudios, analizamos proyectos».

Por otra parte, Pablo también se refirió a los inconvenientes que deben superar los emprendedores al momento de lanzarse con su idea al mercado. «Más allá de la parte espiritual, creo que uno de los temas en Chile es la burocracia, en el sector público, para trabajar con empresas grandes, para acercarse a los bancos. Ese es uno de los principales desafíos y si tu quieres darle impulso a tu marca tienes que estar dispuesto», comentó a Radio Activa.

En lo espiritual, el emprendedor de Puerto Montt destacó: «Resiliencia, hay que saber reconocerse. La verdad es que en los peores momentos del emprendimiento tú te das cuenta de que estás hecho. Es difícil».

Su conexión con «Nada nos detiene»

Tal como muchos emprendedores, Pablo también fue parte del concurso Nada nos detiene, y contó su experiencia a Radio Activa. «Postulé a los concurso de nada nos detiene, pase la primera etapa, empezaron las primeras charlas y así fui avanzando. No gané, pero me ayudó mucho los distintos expertos que nos ayudaron a organizar nuestros emprendimientos. Se generó una red de contactos muy buena, que hasta el día de hoy sigue activa».

Respecto a lo que aprendió en esta importante instancia para los emprendedores destacó: «Nunca se acaban las posibilidades de generar redes de contacto, siempre se puede avanzar en un negocio».

Revisa aquí la entrevista completa: