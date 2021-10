Fallece Hiroshi Ono: el legendario creador de Pacman

Día triste para la industria del videojuego. El artista de Namco, Hiroshi ‘Mr Dotman’ Ono, muy famoso por su trabajo en PacMan, ha muerto después de “una larga enfermedad”, según se puede leer en la página oficial de Twitter del desarrollador. La nota oficial informa de que a pesar de que “ha estado luchando” para reponerse, falleció el pasado 16 de octubre.

Ono entró a formar parte de la plantilla de Namco en 1979 y se mantuvo en la compañía hasta 2013, mucho después de que se produjera la fusión con Bandai. No solo fue el encargado de diseñar los gráficos y el logo de Pac-Man, uno de los grandes clásicos de la compañía nipona, sino que también es el responsable del aspecto visual de juegos como Galaga, Xevious y Mappy, entre muchos otros.

Además, a lo largo de todos estos años, su talento se ha utilizado para el diseño de numerosos logos.

Palabras de homenaje por parte de gente mítica de la industria

Varias figuras míticas del sector han querido compartir unas palabras de cariño y homenaje. Yuzo Koshiro, compositor de Streets of Rage, ha mostrado una imagen con algunos de sus diseños y ha escrito lo siguiente: “Mi hija de 15 años encontró esto y dijo con una sonrisa hace un tiempo, ‘¡me encanta el gato rojo, es tan mono!’. Me impresionó mucho. Su pixel art no solo inspiró a mi generación de forma notoria, sino que también ha logrado sobrevivir al paso del tiempo. Sé que ellos también te echarán de menos, DEP, Hiroshi Ono-san, aka Mr. Dotman”.

Koshiro ha recordado además que el libro All About Namco, de Demba Shinbun Corp, recopiló en 1985 muchos de sus “excelentes diseños pixel art”. Según el músico, “cualquiera de la industria se habría quedado alucinado con sus obras maestras”. Este libro se descatalogó, pero se reeditó el año pasado de nuevo.

“Rezamos por tu alma. Muchas gracias, Mr. Hiroshi Ono”, ha escrito Kazuhiro Harada, creador de Tekken, en tono muy solemne. Poco después, ha publicado una fotografía de las oficinas de Bandai Namco, en las que Pac-Man tiene mucha presencia (foto sobre estas líneas).