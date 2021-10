Icardi vs. Suárez: ¿Cuál es nuevo cahuín amoroso que involucra a China Suárez?

Un cahuín internacional se suma con todo a farandulandia, y los involucrados serían nada más que rostros del espectáculo argentino. Es que China Suárez estaría involucrada en un nuevo triángulo amoroso, está vez en el mundo del fútbol.

La tole-tole quedó el fin de semana, cuando Wanda Nara, más conocida como Wanda Icardi (por el apellido de su esposo), terminó con el futbolista Mauro Icardi y al parecer la ex de Benjamín Vicuña estaría involucrada. Esto a partir de una historia que compartió la modelo en Instagram tras dejar de seguir al futbolista y a la actriz, borrando todas las fotos que tenía con él.

«Otra familia que te cargaste por zorra» escribió la rubia en una publicación que al parecer estaría dedicada a China Suárez y que borró a los pocos minutos, dejando vuelta loca a la prensa argentina, quienes todo el fin de semana lo dedicaron a esta polémica.

Se defendió del cahuín

Si bien no se entregaron tantos detalles de lo ocurrido, las declaraciones de Wanda dejaron más que clarito que la involucrada era China Suárez. Esto debido a que hizo alusión del polémico quiebre entre Pampita y Vicuña, donde China Suárez se convirtió en la «amante» del actor chileno, después de que ambos hayan sido descubierto por Carolina en la «motorhome».

Es en este contexto que María Eugenia Suárez decidió romper el silencio, por lo que el sitio MDZ recogió las declaraciones que le habría dado a un amigo cercano. «No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra» comenzó señalando.

Junto con lo que agregó: «No pienso hablar de nada. No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver. Por favor. Acabo de salir de una, ¿me voy a meter en otra? A nadie le interesa estar entre la gente, y yo esta vez no tengo nada que ver».

Los chats filtrados de la actriz

Pero la cosa no se quedó ahí, sino que en las últimas horas, el diario El Clarín dio a conocer las supuestas razones que habrían gatillado el quiebre. Resulta que Nara encontró unos chats entre China Suárez y el futbolista, por lo que agarró a su hijos y partió hacia Milán.

En primer lugar, desde el diario che aclararon que «los mensajes existieron, pero nada muy grave. Ellos nunca se vieron». Junto con agregar: «Wanda habría tomado conocimiento de este ida y vuelta por DM de Instagram de su esposo con la ex Casi Ángeles y habría estallado, haciendo público de inmediato su malestar en las redes».

Al parecer en los chats se puede leer que China le dice a Mauro Icardi: «Me gustaría encontrarte en un boliche de un lugar del mundo donde nadie te conozca». Lo que habría gatillado la polémica separación, que al parecer no sería definitiva.