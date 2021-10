¡Nooo! Ryan Reynolds anunció su retiro indefinidamente de la actuación

Ryan Reynolds estará apartado del mundo del cine durante una temporada. El reconocido actor canadiense de 44 años ha revelado en su cuenta personal de Instagram esta información, que acompaña con un mensaje en el que valora lo ocupado que ha permanecido durante estos dos años marcados, esencialmente, por la pandemia de la COVID-19. Es el momento para tomarse un periodo sabático, reconoce, aunque no ha trascendido el tiempo concreto que se mantendrá fuera de los focos.

Reynolds ha sido uno de los actores más recurrentes de Hollywood de estos últimos tiempos. Solo en 2021 le hemos visto en Free Guy y The Hitman’s Wife’s Boydguard. A ello hemos de sumar una tercera aparición en Netflix el próximo mes, Red Notice. Finalmente, hemos de destacar su participación como actor de voz en Pokémon: Detective Pikachu y The Croods: A New Age. En el post publicado en Instagram muestra nuevas imágenes del rodaje de la comedia musical Spirited, que llegará próximamente a Apple TV+.

“Cantar, bailar y jugar en el arenero con Will Ferrell hizo que un montón de sueños se hicieran realidad. Y esta es mi segunda película con la gran Octavia Spencer…” comienza diciendo Reynolds. «Es el momento perfecto para un pequeño [periodo] sabático del cine”, si bien reconoce que echará en falta su pasión: “Voy a echar de menos cada segundo de trabajo con este grupo obscenamente dotado de creadores y artistas”.

En 2020, Ryan Reynolds filmó tres películas: Red Notice, The Adam Project y esta Spirited, completadas durante el severo periodo de pandemia que ha afectado durante un año y medio a la producción y rodaje de multitud de producciones cinematográficas o del mundo del cine.

¿Qué pasará con Deadpool 3?

Se desconoce cuándo se estrenará Deadpool 3 porque no tiene fecha de estreno, pero si no hay imprevistos será él de nuevo el protagonista. Se habla de un posible retraso hasta el año 2023, aunque inicialmente Marvel Studios —tenedora desde ahora de los derechos de la licencia— indicó el pasado mes de agosto que el rodaje comenzará en algún momento de 2022 con el equipo de Kevin Feige a los mandos. La llegada de Deadpool al UCM es un hecho; lo que no sabemos es si estará en la Fase 4 o en la Fase 5. En cualquier caso, Reynolds no ha indicado cuánto tiempo se mantendrá en su periodo de retiro indefinido.