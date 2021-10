Marité Matus habló sobre su relación con Arturo Vidal: «Los ex también se pueden querer»

La ex esposa del «King» fue consultada sobre la buena onda que mantiene con el padre de sus hijos.

Cuando una pareja decide separarse y hay niños de por medio, lo más importante es mantener una relación de buena onda por el bienestar familiar, aunque en Chile pareciera no ser tan común. Por eso sorprende tanto la excelente relación que mantienen Marité Matus y Arturo Vidal.

La pareja se separó en el año 2019, con tres hijos en su historia: Alonso, Elizabeta y Emiliano. Y a pesar de que ambos han tenido sus parejas luego del divorcio, la relación entre ellos es de pura buena onda y sanidad.

Por eso cada vez que pueden, los seguidores de Marité Matus le consultan sobre esta situación, ya que los cahuines decían que el «King» le había sido infiel a la chiquilla, con la colombiana Sonia Isaza. Ante las dudas, la blonda decidió responder en su Instagram las consultas de sus seguidores quiénes están impactados con la buena onda entre la ex pareja.

Especialmente cuando el pasado domingo se le vio a la rubia en el estadio junto a su hijo mayor Alonso, apoyando incondicionalmente a Vidal en el duelo ante Paraguay, por las clasificatorias a Qatar 2022. Si hasta le dedicó una historia de Instagram al futbolista mostrándole su apoyo y admiración.

Aclaró sobre su relación

«¿Cuál es tu relación con el ‘king’?», le consultó uno de sus seguidores, a lo que Marité Matus respondió sin filtro: «Mi relación con Arturo es de dos padres, que tienen 3 hijos en común y que siempre serán nuestra prioridad. Tenemos una relación sana, basada en el respeto y el cariño».

Sin embargo, la madurez que mostró la ex esposa de Arturo Vidal también fue aplaudida por sus fanáticos. «No es pregunta, pero me encanta la relación sana que tienes con el papá de tus hijos. Maravillosa».

Por su parte, Marité Matus decidió dejar una reflexión respecto al tema que varios le consultaban. «Que pena que esta situación no sea normal en nuestra sociedad, toda separación no es fácil, aprendamos a perdonar y normalicémonos que los ex también se pueden querer y tener una relación sana”.