¡Qué me decí! Daniel Fuenzalida reveló que tuvo fogoso encuentro con Shakira

Pocos son los afortunados/as que pueden decir que tuvieron algún encuentro cercano con alguno de los famosos más reconocidos en el mundo entero. A excepción de nuestro querido Daniel Fuenzalida, quién contó una historia que dejó a todos chascones.

El locutor de Central Radio Activa, sorprendió a todos al contar que tuvo un romance fugaz con la reconocida cantante colombiana, Shakira. Así lo soltó en «Me Late Prime», donde reveló que el hecho ocurrió en los 2000, cuando la chiquilla visitó el país para presentar su disco «Pies Descalzos».

«Fue más que un piquito… estuvimos en una discoteque del sector oriente, ahí tuvimos una ondita rica y hubo beso», confesó si filtro Daniel Fuenzalida.

Coqueto encuentro

Sin embargo, no quedó ahí, ya que el animador contó que todo ocurrió cuando ambos tuvieron un coqueto encuentro mientras estaban en un centro nocturno. «A la entrada de la discoteque te ponían una flor, un prendedor. Cuando pasa Shakira y me presentan, yo noté que nos cruzamos las miradas, pupila con pupila penetraron y yo lo que hago es el que prendedor se lo paso y le digo ‘toma, esto es para ti'», recordó, revelando su gesto de coquetería.

«Después nos volvimos a cruzar… me toma del brazo y me dice ‘todavía tengo tu flor’», reveló entre risas. Aunque contó que no quedó ahí, ya que al otro día se le ocurrió la brillante idea de hacer un móvil para su programa «Extra Jóvenes», desde el hotel donde se estaba hospedando Shakira. Y para rematar la galantería, le mandó un ramo de flores ¡Jugado!

«Está Shakira con el periodista, mira el monitor y frente a la cámara dice ‘tú eres el de las flores de anoche’ y yo le digo ‘sí, y soy también el que te mandó flores al hotel’», señaló, confesando que tras el programa lo llamó el director del sello invitándolo a una cena con la artista colombiana.

Finalmente, Daniel Fuenzalida asistió a la comida junto a la cantante colombiana y en ese momento se concretó lo que ambos habían esperado. «Fui a la comida, hasta que quedamos solos… la besé y luego fuimos al lobby del hotel», agregó el ex “Huevo”, confesando que no subió a su habitación para continuar la cita ya que no se atrevió.