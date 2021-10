MEO vivió tenso momento con Amaro Gómez-Pablos: «Me tiene que dejar hablar»

Un tenso momento se vivió esta mañana en el matinal Bienvenidos, luego de un encuentro un poco tenso entre el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME) y Amaro Gómez-Pablos.

Todo ocurrió en medio de la entrevista de la cual era parte el abanderado del PRO, donde este mostró una nota del medio El Mostrador, que estaba titulada como: «José Antonio Kast: Conozco a Miguel Krassnoff y viéndolo no creo todas las cosas que se dicen de él»

«¿Saben quién es Miguel Krassnoff el público de Canal 13? Se lo explico rápidamente. Es un violador de mujeres que está preso y condenado. Acumula condenas por 804 años. Yo también lo condené por el asesinato de mi padre a balazos, de lo cual él se enorgullece», explicó MEO.

«Yo le pregunto a la prensa o Canal 13: ¿se conmueve con que un candidato presidencial rinda homenaje a un violador de mujeres, en Punta Peuco? ¿Se conmueve Canal 13 con que haya matado a mi padre y eso le parezca bien a Kast?», agregó.

Fue en este contexto que intervino Amaro Gómez-Pablos de inmediato. «Perdón, la interpelación ni siquiera es al Canal 13. La interpelación es al público y a la audiencia. Usted se está dirigiendo a la audiencia y la audiencia no es una audiencia camiseteada. Quiero mantener los matices», precisó Amaro, generando la molestia del entrevistado.

MEO: No, no, no. Me tiene que dejar hablar. No ha interrumpido a ninguno y a mí me interrumpe sistemáticamente. ¿Me deja terminar?

Amaro Gómez-Pablos: Le estoy dando la palabra. Por supuesto que lo dejo terminar.

MEO: ¿Me deja terminar? ¿Soy el invitado o no soy el invitado? Es que me deja terminar o si no, no se puede.

Amaro Gómez-Pablos: Perfecto. He dicho que sí, le he reiterado que sí.

MEO: Es que a un invitado no lo dejan hablar.

Amaro Gómez-Pablos: Le hemos reiterado que sí.

MEO: Muchas gracias, les pido que me dejen terminar la idea porque no he podido terminar ninguna idea en este programa. Una.

Tonka aprovechó de cerrar

Luego del tenso momento Marco procedió a terminar la idea: «De esto se trata la elección presidencial. De algo que admira a un racista, homofóbico en Brasil, Bolsonaro; y de alguien que homenajea a un violador de mujeres. ¿Les parece un hombre de buenas ideas? Esa es la pregunta y les agradezco la invitación este gran canal y a este gran programa. Muchísimas gracias, yo parto corriendo al Colegio Médico. Buenos días a todos y todas como se dice en otra parte», cerró.

Finalmente, Tonka Tomicic terminó la entrevista. «Gracias Marco, pero nos tira el palo al final. Si no se trata de eso, si sabe que siempre tiene la posibilidad de conversar con nosotros. No cierre irónicamente el despacho con el Buenos días a todos. Si lo entendemos», bromeó la animadora.