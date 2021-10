Belén Mora reflexionó sobre lo duró que es la maternidad

Sin lugar a duda Belén Mora ha compartido diariamente los avances de su embarazo, mostrando sin filtro lo bonito del proceso y también lo más complicado.

La comediante nuevamente decidió reflexionar sobre el proceso que está viviendo y que de seguro muchas mujeres en el mundo concuerdan con su pensamiento. En primer lugar, expresando que la maternidad es difícil.

«La maternidad es tan difícil, angustiante y dolorosa que nadie se ha atrevido a escribir un libro sobre ella. Se vive a concho en la luz, en la sombra, en el miedo y en el profundo amor», comenzó escribiendo Belén Mora.

Por otra parte, la comediante también confesó lo importante que ha sido Toto Acuña en el proceso de embarazo, quién ha estado con ella apoyándola en todo momento. «Vivirla con un compañero que entiende este proceso, aún cuando no lo ha vivido ni lo vivirá jamás, es un regalo».

Además, Belén Mora reveló que escribirá un libro sobre la maternidad, pero no lo publicará para no caer en prejuicios: «No voy a ceder en la crudeza del relato».

Maternidad y trabajo

Hace algún tiempo la comediante de Políticamente Incorrecto contó públicamente que se convertiría en madre, junto a su eterno compañero, Toto Acuña. A través de su cuenta oficial de Instagram, la figura televisiva comunicó la llegada de un nuevo integrante a su familia con una decidora postal.

Por otra parte, en conversación con un reconocido medio se refirió a como lleva la maternidad y su vida laboral, que en el último tiempo se encuentra en el peak de su carrera.

«Lo que hablé con el equipo es que en mi pega -al no ser de 9 a 6 en un escritorio-, puedo adaptar los libretos y voy a hacerlo hasta que pueda», dijo, añadiendo que “siempre he compatibilizado bien la pega con la maternidad y uno se adapta”.

Finalmente, Belén Mora aseguró que una vez que llegue el bebé «le diré a Toto: ‘partiste a La Red con el cabro chico’. Hay que darle la bienvenida a esta familia a la que le tocó llegar».