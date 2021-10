Ningún pelo de tonto: Mauro Icardi le pone condiciones a Wanda Nara para volver

Parece que el dramón entre Wanda Nara y Mauro Icardi está lejos de resolverse. Es que la historia de infidelidad de la pareja en la que la tercera involucrada fue China Suárez, no lograr resolver sus conflictos.

Según señaló el medio argentino «Los ángeles de la mañana» la pareja se habría junta almorzar este jueves en un lujoso restaurante de París. Todo con el fin de dar por superado el impasse en el que la blonda descubrió a su esposo siéndole infiel vía virtual con la reconocida actriz y ex pareja de Benjamín Vicuña.

Yanina Latorre, panelista del programa de farándula, soltó algunas papitas de dicho encuentro. Reveló que Mauro Icardi le habría exigido a Wanda Nara una serie de condiciones para serle fiel hasta «la eternidad» y volver a sus labores profesionales ¡Te pasaste!

“Antes de ir al club, él le puso condiciones, para volver a trabajar. Él está atrincherado en la casa y las condiciones serían las siguientes: Que cierren los dos la cuenta de Instagram”, dijo la indignada panelista, quien remató la propuesta de Icardi: “O sea, el pirata es él, pero ella tiene que cerrar el Instagram (…) porque según él, Instagram habría sido el iniciador”.

No más viajes ni eventos

Las condiciones le sacaron ronchas a los integrantes del programa, especialmente a su conductor, Ángel de Brito, quién no dudó en criticar sin filtro a Mauro Icardi. Es que el futbolista es el principal culpable de los problemas en su matrimonio con Wanda Nara tras serle infiel con China Suárez.

“¡No, no, no, no, Icardi! (…) el Instagram de él fue el iniciador, no el de ella”, dijo De Brito, quien se sulfuró aún más luego de escuchar las otras peticiones que Latorre reveló del almuerzo de hoy entre Nara e Icardi.

“Antes de cerrar el Instagram, ella tiene que postear una foto de la pareja (…) a partir de eso él le promete portarse bien, nunca más nada, fidelidad eterna pero que no quiere que ella trabaje más fuera de lo que es el vínculo. Viste que ella hace eventos y está en la tele”, explicó la panelista.

Como si eso fuera poco, y luego que el conductor siguiera criticando a Icardi por sus “insólitas peticiones”, la panelista cerró con otra prohibición que terminó por enardecer a los demás panelistas: “Tampoco quiere que Wanda continúe viajando sola en el avión privado ni que vaya a Milán por su cuenta”.

“La quiere secuestrar prácticamente”, fue el lapidario comentario de Mariana Brey, otra de las panelistas que en el programa no se midieron al momento de rechazar la particular promesa de amor eterno del futbolista.