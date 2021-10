Paty Maldonado fue increpada por dichos contra Daniela Vega

Durante el fin de semana se emitió un nuevo capítulo de «Pecados Digitales», el estelar conducido por Javiera Contador. El espacio contó con varios invitados, entre ellos Paty Maldonado.

La ex Mucho Gusto vivió un tenso momento, cuando fue increpada por Francesc Morales, por sus dichos contra Daniela Vega. A quién definió en reiteradas ocasiones en su programa «Las Indomables», como un hombre.

«Yo dije claramente, me preguntaron, (Daniela Vega) es hombre o mujer y yo dije que es dueño de ser lo que le da la gana. Un refrigerador, máquina de coser, hombre, mujer, da lo mismo. Él es un hombre», explicó en un inició Paty Maldonado.

“Yo no veo cuál es el drama, ni lo más terrible, ni lo más horrible de lo que dije. No he dicho ni una sola mentira, y si alguien me lo puede desmentir sería fantástico. Eso no es odio, es la realidad. ¿Por qué les molesta la realidad?”, agregó.

Tenso momento

Luego de la explicación de Paty Maldonado, Javiera Contador no la dejó pasar y le respondió a su ex compañera en el matinal. “Esa no es la realidad. Es una mujer, una mujer trans. Les cuesta mucho (identificarse) para que después venga alguien y le diga, ‘no tú eres un señor»”.

“Paty, yo a ti te conozco de hace mucho y me parece que es una falta de respeto”, agregó.

Obviamente, la «indomable», respondió al cuestionamiento de la animador expresando que, «cada persona es dueña de hacer de su vida lo que quiera, pero no me digas que esto (apuntando su celular) es una máquina de escribir”, contestó.

Yamila Reyna, también invitada al estelar, añadió: “Vos estás ofendiendo en el momento que estás diciendo es hombre y es hombre y punto. Es una forma de ofensa porque no estás respetando lo que esa persona vivió para decidir y lograr ser Daniela Vega hoy”.

Después, Javiera replicó: “Ni siquiera la ciencia dice lo que tú dices, porque la ciencia ya ha dicho que en el género influyen muchas temas. Alguien que decide ser mujer, ¡trátala de mujer!, si es una mujer”.

Reyna, a su vez, le consultó a Maldonado qué hubiese hecho ella si uno de sus hijos le confiesa que es trans. “Habría sido terrible”, respondió.