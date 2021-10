Bad Bunny defendió su estilo: «Yo no tengo ropa de hombre, ni ropa de mujer»

Uno de los artistas urbanos más influyentes del último tiempo es sin duda Bad Bunny. El puertorriqueño ha cautivado ha sus fanáticos no solo con su música, sino también con su potente estilo al momento de vestir.

El artista urbano dio una entrevista para Alofoke Radio Show, mientras se encontraba en República Dominicana. Fue ahí donde se refirió a su cuestionado estilo y también entregó detalles de su próximo disco, que ya está en preparación.

«Llevo un mes en RD (República Dominicana). Venimos a pasarla bien y a grabar música nueva que ya venía trabajando y que saldrá el próximo; mitad hecho en Puerto Rico y la otra mitad en República Dominicana porque no es la primera vez que hago música acá«, adelantó Bad Bunny.

El exponente del género urbano, de 27 años, reveló que está preparando un álbum más alegre, distinto a las canciones de desamor que ha mostrado en su carrera. “Puedo decir y puede sonar atrevido pero la gente lo que quiere es alegría, fueron dos años encerrados y la gente no quiere otra cosa que no sea positivismo”.

«YHLQMDLG»

Durante sus cuatro años de trayectoria, el artista ha demostrado que sigue sus propias reglas y aún le sorprende tantas críticas por su forma de vestir.

“Yo no entiendo a veces como es que veo esos comentarios y críticos que me hacen ver el calendario para ver si no estoy en el 94, no me defiendo porque no hay manera de defenderse, no hay necesidad de defenderse ante el que tiene la mente así… ¿Qué puedo hacer yo?”.

Además, también se refirió al sinfín de comentarios que recibe por su forma de vestir. «Me gusta cuando me visto de una manera diferente y me hace sentir cómodo. La anécdota con mi madre es real -lo del clóset- porque yo no tengo ropa de hombre, ni tengo ropa de mujer, tengo ropa bacana que tú nunca te vas a poner (risas)”, soltó Bad Bunny.

No se lleva con los medios

Uno de los temas más complicados para Bad Bunny ha sido el dar entrevista. Sin ir más lejos el pasado 8 de enero de 2021, concedió una entrevista para El País, meses después informó que ya no daría más entrevistas.

“A veces el problema no son las entrevistas son los demás foros (medios) que pegan a repostear y ponen los cabrones titulares que no tienen nada que ver con la entrevista, a eso me refería. Soy bien real, bien honesto pero qué pasa, en esa entrevista fue con la entrevistadora y su grabadora de audio, pero no dije nada malo; luego otros lo pusieron con un contexto que la gente no entiende y puede pensar que estoy diciendo un disparate, no sabe porqué lo dije, está cabrón que uno haga entrevista, sea lo más real y te pegan”.

Benito también toca el tema sobre el “enfrentamiento” de Residente y J Balvin en redes sociales.

“Muchos artista que ves en los Grammy no están en los Billboard, eso le da una exposición, pero al último hay que estar agradecido con los premios. Yo no hago música por los premios, si me los dan bien, pero yo no voy a hacer un pleito y estoy tranquilo con lo mío. Ese pleito es delicado pero puedo decir que puedo entender un punto de Balvin, en la cuestión de que si se lucra con la popularidad del género del reguetón para el rating y deben de tomar en cuenta como más consideración a las producciones del reguetón; al mismo tiempo entiendo la de René, en los Grammy hay nominaciones de artistas urbanos pero no puedes esperar que sean todas”.