¿Qué fue de Nanci Guerrero?: la bomba sensual de Jappening con Ja y Sábado Gigante

Corría la década de los ’90 y una deslumbrante mujer con curvas soñadas para la época hacía sus primeras apariciones en la televisión chilena, se trataba de Nanci Guerrero, vedette argentina que mostró su talento en Chile.

La mujer marcó territorio en Sábado Gigante en 1999, donde fue partícipe de varios sketch de humor que se desarrollaban en el espacio de Don Francisco. Según relató fue Patricio Torres, locutor de Radio Corazón, quién le hizo los nexos con el exitoso programa.

«A un festejo del ‘Jappening’ llegó el Pato Torres, él trabajaba en Sábado Gigante. Me contó que estaban interesados en mí y ahí pegué el salto. Empecé en 1999, me abrió las puertas del mundo, llegué a más de 43 países, la gente me conoció y tuve la oportunidad de conseguir otros trabajos», comentó en una entrevista.

Su saltó en el Jappening con Ja

Sin embargo, una de las participaciones más icónicas la realizó en Jappening con Ja, espacio donde tuvo varios protagónicos. Entre ellos cuando interpretó a «Malena», la secretaria de Zañartu que no tenía nada contenta la «Señora Pochi». “te quiero bien lejos de ese Obelisco con minifalda”, fue una de las frases más icónicas que hacía referencia al despampanante personaje de Nanci Guerrero.

«La gente del ‘Jappening’ se comunicó con mi marido, querían que trabajara allá. Ha sido una universidad del humor. Lo primero que hice fue una meteoróloga que se desvestía con el aumento de la temperatura, y Jorge Pedreros me dijo ‘Nanci, esto es un tren que va a 400 kilómetros por hora, si no subís, te quedás abajo’», contó el año pasado en conversación con La Cuarta.

Por otra parte, en Chile también fue una de las musas de Daniel Vilches con quién realizó varias revistas en las que se convirtió en una de las mujeres más codiciadas de la época. Su altura, pelo rubio, curvas de alto impacto y sensualidad innata cautivaron a todos los chilenos.

«Me uní a Daniel Vilches, en el ‘Venga conmigo’, y tuvimos temporadas exitosas en Santiago y en Viña. Él es un gran profesional, gran amigo y persona, compartí mucho con él y su esposa», recordó Nanci Guerrero.

Ahora radicada en Miami

Por estos días Nanci Guerrero de 56 años, sigue más conectada que nunca a la televisión; ya que desde Miami donde está radicada hace varios años, tiene su propio programa de televisión. El espacio se llama «En modo Nanci Guerrerro», y es transmitido por Telefe Internacional, ahí la argentina muestra la vida de ricos y famosos en Miami.

«La idea es mostrar las maravillas y excentricidades de la ciudad, con mansiones de hasta 43 millones de dólares, yates espectaculares, los últimos autos, otros de coleccionistas, la riqueza en cuanto a nacionalidades, la historia increíble de sucesos y personajes, como Al Capone”, explicó Nanci Guerrero sobre su nuevo programa.

Revisa aquí postales del presente de Nanci Guerrero: