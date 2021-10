Audio: Tencha ayudó a auditor a intentar recuperar a su esposa

Un especial llamado recibió nuestra querida Tencha Salvaje en medio de su programa «El Show de la Tencha», que va de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas por Radio Activa.

Rodrigo llamó a la viejita porque estaba bastante complicado por su relación de pareja, ya que estaba en un limbo en el que probablemente perdería al amor de su vida.

«Hola Tenchita, te llamaba porque estoy súper mal con mi pareja, fue netamente culpa. Llevamos 11 años juntos, la dejé totalmente sola, no vi a la mujer que tenía a mi lado. Y ahora la estoy perdiendo», contó el chiquillo.

Nuestra Tencha reflexionó sobre lo que estaba viviendo el auditor y lanzó una frase memorable: «Eso es algo que le pasa a gran parte de los chiquillos, cuándo se dan cuenta que están perdiendo a esa persona se dan cuenta de lo que tenían al lado».

Sin embargo, Rodrigo contó que el mal momento que vivía su relación se debía a un sinfín de acciones que ocasionaron la lejanía. «Hace siete años que me concentre en mis estudios y mi trabajo. Me concentré en eso para darle un futuro mejor».

«Saqué mi cuarto medio en una nocturna hace algunos años y ahora estoy a punto de titularme como ingeniero en mecánica automotriz. Es solamente eso, ahora trabajo en una de las empresas más grandes de Santiago, me dedique a mí y no a ella», agregó.

Lamentablemente la soledad motivó a la pareja del auditor a buscar atención por otros lados, siendo conquistada por otro galán. «Todo esto conllevo a que ella buscara en estos chat de internet amistades. Dentro de esa gente conoció a una persona, y ahora ella no sabe que hacer. No sabe como decidirse, me dice que siente cosas por mí y también por la otra persona», soltó.

«La conoce hace un año, esa persona vive lejos de Santiago», agregó Rodrigo.

Finalmente, Tencha decidió llamar a la pareja del chiquillo, y si bien ella se mostró un poco esquiva a hablar del tema, comentó que no sabía que hacer ya que tenía sentimiento por los dos galanes.