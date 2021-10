Ya era hora: Oriana Marzoli contó que lleva 3 años en terapia

Si le dicen Oriana Marzoli, de seguro se le vendrá a la mente una de las antagonistas más clásicas de los realitys del último tiempo. Es que la chiquilla era un personaje que no agradaba a muchas personas, por ser siempre la más conflictiva.

Sin embargo, parece que la española decidió dejar esa imagen en el pasado, ya que realizó un cambio importante que la ha transformado por completo.

Oriana Marzoli confirmó en el sitió MTMAD que está hace tres años en una rigurosa terapia psicológica debido a su fuerte carácter. «Es un problema que todavía estoy tratando en terapia a día de hoy, tengo que aprender a ser más paciente y más tolerante, y entender que no existe la perfección ni en la gente ni en mí», contó la chiquilla.

«Normalmente soy una persona que hace las cosas rápido y de tirón, y cuando no me sale, o la gente no puede dar el 100% de sí misma, me estreso, me agobio y me pongo de mala hostia (carácter)», agregó la española.

Un proceso largo

En este último tiempo Oriana Marzoli reflexionó sobre su terapia, expresando que “en el tema de las relaciones he mejorado una barbaridad. Tengo mucha más paciencia con los chicos, soy más empática, ya no exploto como antes, y por ejemplo ahora llamo a mi madre antes de explotar”.

Y agregó que “yo noto una mejoría tremenda. La Oriana de hace 3 años no tiene nada que ver con la de ahora”.

La blonda expresó que “llevo tres años y aún estoy trabajando, no piensen que van a ir, les van a dar una pócima para luego decir: ‘Ya, estoy de puta madre’”.

Finalmente, Oriana Marzoli mencionó que igual el proceso no ha sido fácil. “Noto que he mejorado mucho, sobre todo en el tema de la impulsividad. Me noto que razono mucho más, que me aguanto, que tengo más paciencia. Aunque me está costando la vida, para qué engañarnos”, cerró.