Coté López llamó a no votar por Gabriel Boric tras contagio de Covid-19

Quedando pocos días para las elecciones presidenciales y parlamentarias, comienza el juicio público de cada uno de los candidatos. Y los rostros de televisión comienzan a visibilizar sus ideas y posibles votaciones, es el caso de Coté López.

La influencer ha compartido en varias ocasiones sus visiones políticas y sociales. Sin embargo, este jueves sorprendió con una opinión bastante dura respecto al candidato Gabriel Boric.

A través de sus historias de Instagram Coté López compartió una noticia de otro medio de comunicación, en la que se nombraba al candidato de apruebo dignidad como negligente debido a su contagio de Covid-19. Esto debido a la paralización de las actividades de campaña de todos los otros candidatos por ser considerados contactos estrechos.

«No me gusta la política, pero les cuento algo. Partí con él arriba y ahora no votaría por él ni que fuera el único candidato», inició la influencer.

«Hue… tenía Covid, y así va a cuidarnos? Vi los debates y no respondía nada. Yo espero que no salga y se presente en varios años con más experiencia, porque así no puede ser presidente de nuestro país. Le falta mucho», expresó Coté López.

Sin embargo, la historia fue rápidamente borrada de su cuenta de Instagram y reemplazada por una explicación mucho más profunda respecto a sus pensamientos políticos.

¿Por quién votará Coté?

En otra publicación que fue compartida en su red social, Coté López habló en profundidad sobre las próximas elecciones presidenciales. Explicando que sus seguidoras/es constantemente le están preguntando su opinión al respecto.

«¿Por quién vas a votar Cote? Pregunta que me hacen todos los días. Yo siento que si alguien pregunta eso tiene que estar consciente que la respuesta puede que no sea la misma que ella espera, y así respetar opiniones», partió comentando.

«Sé con claridad por quién no voy a votar. Partí con él arriba pero después de ver los debates queda clarísima la poca experiencia. No supo responder nada con claridad, convicción y argumentos. Por Boric no voy a votar. Espero que se presente en varios años más, con las ideas más claras», inició.

«Kast si bien me parece experto en responder no puedo creer que al 2021 sea una persona tan conversadora. No me gusta ningún extremo», agregó.

«Provoste… pucha que una presidenta diga: busqué la información en «Wikipedia» deja mucho que desear», lanzó sobre la otra candidata.

«Creo que somos muchos en la misma situación, yo no soy populista, no votaré por los que todos van a votar, votaré por quién me convenza. Si no les gustó mi respuesta, no me sigan preguntando, creo que eso es lo que más claro les puedo responder ahora».

«Respeto por quién sea que vayan a votar ustedes, pero no empiecen a decir «no es tan así». Yo hablo por lo que yo veo, si después los candidatos se retractan de algo o lo explican de manera diferente es porque hay un equipo atrás gigante de personas expertas en convencer y mejorar la imagen de los candidatos«, sentenció Coté López.