Johannes Kaiser en tenso momento con Monse Álvarez: «No entiendes el sarcasmo»

Johannes Kaiser, diputado electo del Partido Republicano de Chile, se tomó los titulares del martes 23 de Noviembre pero no por las mejores razones. Todo luego de que se viralizara un video en redes sociales en el que aparece cuestionando el voto femenino a raíz de una pregunta.

«Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar (…) pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente. Tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea», afirmó Kaiser.

Y es en este contexto que el representante del Partido Republicano protagonizó un tenso momento en el matinal del Chilevisión. Todo cuando la periodista Monserrat Álvarez le pidió explicaciones por sus dichos, lamentando a la vez las desafortunadas palabras del diputado.

Kaiser, a la defensiva, replicó a Álvarez que «Si usted no es capaz de entender el sarcasmo, es su problema». Sin embargo, recibió una ácida respuesta cuando la periodista le respondió que: «no, no soy capaz de entenderlo. Tengo súper mal sentido del humor».

La respuesta de Johannes Kaiser

Según reportó Radio Corazón, el diputado contestó que «yo supongo que me está preguntando a mí. Le voy a describir lo que es sarcasmo según la definición: el sarcasmo es una forma de burlarse con la que se pretende dar a entender lo contrario o manifestar desagrado».

A esto Julio César Rodríguez, animador del espacio, le preguntó si haría «alguna autocrítica». Johannes Kaiser respondió que la «crítica» se la hace a los medios. Esto porque estarían mostrando «30 segundos del video».

Sin embargo, Álvarez continuó asegurando que «si me tontea… eso es descalificar al adversario de una manera súper vil. Yo le estoy preguntando la coherencia. Como usted dice que lo sacamos de contexto, le estoy preguntando sobre la coherencia de su argumento. Usted dice que para qué las mujeres votan por alguien que las va a terminar perjudicando, mejor quitémosle el derecho a voto».

El parlamentario respondió: «no, usted está sacando conclusiones. Usted no está haciendo periodismo. Está sacando conclusiones y las tira como preguntas. No saque conclusiones propias. Usted acaba de hacer un juicio de valor».

Finalmente JC Rodríguez cerró la discusión afirmando que «explicar un sarcasmo y un sarcasmo que no hace gracia, es un sarcasmo infeliz«. Por su parte el diputado del Partido Republicano concluyó que «yo me hago cargo de lo que yo digo, no de lo que la gente entiende».