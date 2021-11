Consultorio Hot de la Tencha: Américo lo cuenta todo

Hoy, el mismísimo Américo vino a Radio Activa para conversar con la Tencha. Tras un exitoso viaje a Estados Unidos, Domingo Vega volvió a Chile luego de haber estado nominado a un Grammy Latino.

Y cómo es vino en medio de un Martes Hot, la Tencha le tenía preparado un candente Cuestionario Hot. El cantante de música latina y tropical no se guardó nada. Acá te dejamos sus respuestas más sexys con respecto al delicioso

1. ¿Arriba o abajo?

«Arriba. Soy una persona dominante», respondió el Américo.

2. ¿Has cumplido una fantasía erotica? Si es así ¿cuál?

«Sí. En piso 22 Río de Janeiro, en un hotel», recordó el cantante. Cuando la Tencha le preguntó con quién fue, Américo respondió: «fue con su señora y en nuestro primer viaje al extranjero. Nos volvimos locos. Incluso nos fumamos un… pitito. Llegué a sacar aplausos».

3. ¿Mejor lugar para hacer el delicioso?

«El mejor lugar es en el baño; y con locura. Pero para aclarar, en el baño de la casa», afirmó Vega, cuando la Tencha empezó a pasarse rollos con los tours que el artista regularmente realiza.

«Con los niños revoloteando por la casa es más fácil. Tenemos uno de 2 y mi Dominga tiene 9. Y son bien intensos; es por eso que nos tuvimos que hacer un espacio para escapar y mantener el fuego», agregó.

«Nos conocemos hace 22 años con la Pepa (su esposa) y llevamos casados 8. Tenemos una relación muy duradera; y el viaje nos ayuda a romper un poco la dinámica de la pandemia. La pandemia fue complicada para mí. Estoy acostumbrado a viajar y a ser el sostén de la casa. Si bien al principio iba a todo bien, al final terminamos teniendo conflictos. Pero este tiempo nos ha hecho bien», añadió.

4. ¿Cuál crees que es la canción perfecta para hacer el amor?

«Lubricante y ropita no más. Es que yo ando bastante bien», respondió el cantante. Sin embargo, la Tencha, le replicó que no siempre se trata de «andar bien o no andar bien», sino que para cumplir fantasías.

5. ¿Has usado juguetes eróticos? ¿Cuál crees que es el mejor para jugar en pareja?

6. ¿Crees que el tamaño importa?

«Yo creo que el tamaño importa. Ya es un hecho», aseguró Américo.

7. ¿Cuál es tu posición sexual favorita?

«Iba a decir el ‘Delfín Asustado’, pero mejor no», bromeó. «Pero yo creo que mi favorita es en 4 y con ‘manilla'», aseguró Américo, respondiéndole a la Tencha.

8. ¿Orgasmos silenciosos o con escándalo?

«Con escándalo», concluyó, sin agregar más Américo.