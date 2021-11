José Antonio Neme reflexionó ante conflicto con Irací Hassler: «Todos hemos sido machistas alguna vez»

Un tenso momento se vivió en el matinal Mucho Gusto, hace algunos días. Esto en medio de la visita de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, quién paró en seco a José Antonio Neme.

La razón de la mala onda se produjo ya que el animador del matinal y locutor de Radio Pudahuel, trató de «hija» y «mami» a la militante del Partido Comunista. “Tenemos que tomarnos un café de desagravio, porque yo sé que está enojada conmigo…”, inicio José Antonio Neme.

“No, mire, no es necesario tomar cafés, pero sí yo creo que es importante, José Antonio, por tu nombre, decirte que el movimiento de mujeres feministas ha tenido una lucha importante contra la violencia de género que las mujeres estamos ocupando cada vez más espacios de poder, espacios de decisión, y que en ello merecemos respeto”, lanzó con todo la alcaldesa.

“Yo no soy tu hija, no soy tu mami, soy Irací, me puedes llamar por mi nombre o alcaldesa de Santiago, que es el cargo que tengo por elección popular”, agregó Hassler.

Ante el encuentro de palabras en pleno programa, José Antonio Neme decidió pedirle las disculpas correspondientes a la alcaldesa. Aunque la frase no dejó a nadie indiferente, tanto así que se tomó las redes sociales y le hicieron una polera con su frase.

La reflexión de José Antonio Neme

Debido al revuelo mediático que generó el polémico episodio, el animador del Mucho Gusto decidió realizar una pequeña reflexión por medio de su cuenta de Instagram, acompañado de un particular video.

“¡Efectivamente creo que todos tenemos mucho que aprender! Todos hemos sido machistas alguna vez… en actos pequeños o grandes. Yo no soy la excepción“, partió reflexionando.

De igual forma, remarcó que “nadie es perfecto”. “Pero creo que si uno hace consciente ciertas conductas u ofensas, puede contribuir a una sociedad mejor”, añadió.

Finalmente, José Antonio Neme se refirió al video que adjuntó, donde se hace referencia a Darth Vader y su popular frase “Yo soy tu padre”, pero esta vez con el hashtag “No soy tu mami”, en alusión a los dichos de la alcaldesa de Santiago.