Julio César Rodríguez vivió tenso momento con Gonzalo de la Carrera en matinal

Un momento bastante tenso (como ya es tradición) se vivió este jueves en el matinal Contigo en la Mañana, y los protagonistas fueron Julio César Rodríguez y el diputado Gonzalo de la Carrera.

El animador del mañanero no tuvo mucha paciencia cuando el parlamentario comenzó a referirse a la acusación de acoso sexual que pesa sobre el candidato presidencial del Frente Amplio y el PC, Gabriel Boric (CS).

Esto, cuando minutos antes Julio César Rodríguez le había preguntado si estaba conforme con la renuncia de Johannes Kaiser al Partido Republicano, producto de sus dichos contra el voto femenino. Fue ahí donde Gonzalo de la Carrera sacó al baile la denuncia de acoso contra el candidato, pidiéndole a los medios de comunicación que trataran «con la misma profundidad y la misma dureza” lo ocurrido con Kaiser y la acusación contra Boric. “Aquí hay dos personas que quedan por elegir y uno tiene una denuncia por acoso sexual y por muchas otras cosas más”, argumentó.

Sin embargo, el animador le aclaró que ellos abordaron el tema e incluso conversaron con el candidato de Apruebo Dignidad. Aún así, De la Carrera no quedó conforme porque “no tuvo ni el 10% de cobertura y todavía quedan 30 días, informemos a los votantes que este señor ha hecho abuso sexual, reconocido por Camila Vallejo en algunos medios”.

La tensa pelea

Ante las declaraciones del diputado, Julio César Rodríguez no dudó en frenar las palabras del parlamentario y aclararle que no era por abuso sexual la acusación, sino que Acoso. «No es abuso sexual Gonzalo, no quiero defender a Boric porque no tengo por qué (…) La denuncia es por acoso y no por abuso, es muy grave lo que está haciendo”, le dijo Julio César Rodríguez mientras el diputado electo se autocorregía. “Lo único que estoy tratando de hacer es que usted utilice bien su lenguaje, porque haría lo mismo con Kast, con cualquier candidato”, especificó el comunicador.

Aún así, el republicano insistió en que “sea abuso o acoso, no lo hace que no sea una falta. Si es acoso es falta de respeto para la mujer y es un antecedente grave para un candidato a Presidente de la República”.

“Le estoy diciendo, mi querido Gonzalo, que nosotros hicimos el tema, hicimos la nota, y le preguntamos aquí en vivo al candidato, tratamos de hablar con la víctima y no quiso hablar. Hemos hecho el tema, entonces, lo que pasa es que tratamos de ir a Fiscalía y tampoco está oficializada la denuncia, no se ha hecho”, le explicó el conductor del matinal.

“De abuso sexual no está acusado”

Sobre la renuncia de Kaiser, Gonzalo de la Carrera dijo que “tuvo un acto de generosidad al renunciar, hizo un sacrificio enorme para ser electo”. Seguido a eso, volvió a cometer el error: “Enfoquémonos en la presidencial donde hay una persona acusada de abuso sexual”.

Perdiendo la paciencia, Rodríguez reiteró que “de abuso sexual no está acusado”, mientras De la Carrera sostuvo que “está denunciado, está acusado, tratémoslo como es, que hay que aclararlo. Hay que aclararlo, ustedes que son la prensa, que investiga, que en el fondo quieren…”.

El periodista lo corrigió nuevamente, precisando que “no está acusado de abuso sexual. Acaba de decir abuso de nuevo. ¿Para usted es lo mismo acoso que abuso?”.

Ante la pregunta de Julio César Rodríguez, Gonzalo de la Carrera se puso a la defensiva y le pidió que justificara el acoso sexual. “Pero si yo no tengo que justificar nada, yo le estoy corrigiendo su error. Me está irritando, me deja una posición súper compleja porque trato de corregir tus errores y quedo como si estuviera llevándote la contra. No te estoy llevando la contra, estoy tratando de que digas lo que corresponda”, aseveró.