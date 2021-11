¿Arreglines? Fran Undurraga fue acusada de usar Photoshop

La ex chica reality fue duramente criticada por algunos usuarios de Instagram.

No cabe la menor duda que una de las mujeres más sensuales de la farándula nacional es Fran Undurraga; y sus más de un millón de seguidores en Instagram lo comprueban.

Sin embargo, la ex chica reality constantemente está siendo cuestionada por sus fotografías en la web. Eso le pasó hace algunos días; donde fue acusada de meterle algunos arreglines a su fotografía.

Todo ocurrió luego de que Fran Undurraga subiera una imagen en donde aparece recostada frente al espejo, luciendo solamente unas largas botas bucaneras de color negro. La imagen, que tiene un filtro; el cual parece que fuera una pintura, logró más de 50 mil ‘likes’ y cientos de comentarios; principalmente de sus fans que elogiaron su belleza y figura.

¿Habrá arreglado la imagen?

A pesar que sus fanáticos la llenaran de piropos por su fotografía, otros en cambio cuestionaron la postal diciendo que Fran Undurraga habría realizado algunos arreglines en su foto, quedando bastante photoshopeada.

«Se nota mucho el Photoshop», le escribió el usuario, quien además complementó su escrito con un emoji de una carita riendo con lágrimas en sus ojos.

Como era de esperar, Fran Undurraga no dudó en responderle el comentario y dejarle clarito su opinión al respecto: «¿Dónde? Ya estoy demasiado flaca, si la photoshopeo se vería horrible».

El fan le retrucó y defendió su punto, pese a que le habían expresado que no había pasado la foto por ese programa, mencionándole que «no, Fran, tú estás súper, pero nota las ediciones que te hicieron para sacarte la ropa y otros detalles».

Los seguidores defendieron a Fran Undurraga, generando opiniones divididas al respecto. Aunque no faltaron los que no dudaron en sacar las garras señalando que la modelo no necesita Photoshop, pero en caso de que lo hubiese utilizado, «quedaría aún mejor».