La aplaudida respuesta de persona en situación de calle a un antivacuna

Un inédito momento se vivió el pasado sábado en el Paseo de la Fama de Hollywood, ubicado en Los Ángeles. Esto cuando una veintena de sujetos, que eran parte de un grupo antivacunas protagonizaban una manifestación para rechazar el endurecimiento de las medidas contra los suyos, los que se niegan a protegerse contra el Covid.

“Si existe riesgo, debería existir opción”, eran algunos de los mensajes que sostenían en distintas pancartas que exhibían y que acompañaban con sus “gritos de guerra”.

El documentalista William Gude estaba justo en ese minuto grabando lo que sucedía, cuando se produjo una particular situación: “¿Ven a todos estos indigentes aquí alrededor?”, gritó de golpe aparentemente la líder del grupo, que sostenía un megáfono en sus manos.

“¿Acaso están muertos de covid en las calles?”, insistió enseguida.

Y se contestó ella misma: “¡Claro que no! ¿Por qué?”…

Lo que pasó después sacó aplausos en redes sociales, ya que el indigente que pasaba por el lugar no se le ocurrió nada mejor que responderle al grupo antivacuna sus «argumentos.

“Because I’m vaccinated, dumb fuck”, le respondió. En español: “Porque estoy vacunado, estúpida”.

El hombre en situación de calle, que pasaba con un carro y sus pertenencias, logró que por algunos segundos la mujer quedara en completo silencio, como pensando en una respuesta que finalmente no logró articular. De hecho, hizo como si nada pasara y volvió a la carga con sus consignas.

La graciosa escena se grabó el pasado 5 de octubre pero rápidamente se volvió viral y sigue ganando fuerza en las redes sociales. Más tarde el documentalista informó que “encontramos al rey”, explicando que logró dar con el paradero del indigente.

“Su nombre es Ray. Super inteligente con un comportamiento amable”, lo describió. Los siguientes días, Gude se encargó de realizar una campaña para reunir fondos para el hombre y que así consiguiera un hogar. Final feliz.

Hollywood Blvd, Saturday, 11:22 AM:

ANTI-VAXX PROTESTER: Do you see all of these homeless people around. Are they dead in the street with COVID? Hell no. Why?

HOMELESS PERSON (walking by): Because I’m vaccinated you dumb fuck. pic.twitter.com/rPskpOqtKs

— Film The Police LA (@FilmThePoliceLA) October 6, 2021