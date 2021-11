Nicole Moreno habló sobre la filtración de fotos eróticas: «Me la saqué, pero para una persona, no para todo Chile”

La modelo fitness sufrió la filtración de una foto íntima en el año 2013 enviada a una ex pareja.

La filtración de fotos íntimas ha sido un tema que ha afectado a varias figuras públicas alrededor del mundo. Aquí en Chile hay varios casos, entra ellos Nicole Moreno, más conocida como «Luli».

La modelo fitness fue invitada al programa Pecados Digitales de Mega, y se refirió al lamentable hecho que vivió el año 2013. Según contó la fotografía fue enviada a una ex pareja que vivía en Estados Unidos y difundida por los programas de farándula de la época.

«Voy a ser sincera, esa foto me trajo muchos problemas (…) Me dolió bastante, sufrí y me sentí muy vulnerada», comentó Nicole Moreno.

“Siento que me faltaron el respeto, porque jamás en mi vida me había sacado una foto así”, agregó.

Sin embargo, Nicole Moreno contó que tuvo que llegar a tribunales para poder hacer desaparecer del ciberespacio la fotografía filtrada. “Hice demanda y esa foto ya no debería estar en redes sociales”, contó.

“Yo me la saqué y lo asumo, pero para una persona, no para todo Chile”, explicó Luli en conversación con Javiera Contador.

Por otra parte, la modelo fitness contó que pensó en vender todo e irse del país debido a lo afectaba que estaba producto de la filtración.

“Estuve dolida como dos, tres años, no quería salir de mi casa, no quería entrenar (…) Sufrí mucho porque mi papá la vio, mis abuelos, mi familia. Eso es lo que más me dolió”, expresó Nicole Moreno.

Su molestia con los programas de televisión

Años más tarde de la filtración, Luli conoció a la persona que filtró aquella fotografía. Según su versión, se trataba del dueño de un portal farandulero “que no lo conocía nadie” y que tuvo la oportunidad de encontrarse cara a cara con él en un gimnasio.

“Tú sabes el daño que me hiciste”, quiso decirle, pero el aludido pasó por su lado sin siquiera dirigirle la mirada.

La postal también fue puesta al aire por “Intrusos”, el extinto programa de espectáculos de La Red. “Yo los demandé por filtrar esa foto y ellos saben por qué se cerró la farándula (…) Nadie sabe pero yo se los voy a decir: si se terminó la farándula fue por esa foto”, sentenció Nicole Moreno.