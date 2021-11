¿No será mucho derroche? «La Fiera» tendrá su regreso a la pantalla chica

Los rimember televisivos están lejos de terminar, así lo anunció Televisión Nacional de Chile que confirmó el regreso de una mítica producción dramática. Se trata de «La Fiera», la teleserie grabada en Chiloé.

La trama cuenta la historia de Catalina Chamorro (Claudia Di Girólamo), una mujer de complejo carácter que rechaza a cada pretendiente que se presenta ante ella, hasta que aparece en su vida Martín Echaurren (Francisco Reyes), quien le hará a vida de cuadritos.

Un hecho que desata todo tipo de problemas, ya que su hermana (Francisca Imboden), no puede contraer nupcias hasta que ella lo haga. Se trata de una producción que fue estrenada hace 22 años y que ahora retorna en un horario donde, de seguro, reconquistará a la audiencia.

¡ASÍ ES! ¡Volveremos a disfrutar de las andanzas de Catalina Chamorro! 👏🏻 Desde este lunes 29 de noviembre podrás volver a disfrutar de "La Fiera", después de los últimos capítulos de "Romané". ¡Imperdible! #LaFieraEnTVN pic.twitter.com/dBopRU4QAo — TVN (@TVN) November 17, 2021

La fecha de reestreno de «La Fiera» será el próximo lunes 29 de noviembre. Tras los últimos capítulos de Romané, que luego le cederá el horario.

De hecho, varios recuerdan a los inolvidables Pedro Chamorro (Luis Alarcón), Ernesto Lizana (Alfredo Castro), La Joyita (Aline Küppenheim), la Tato (Blanca Lewin) y DJ Katia (Tamara Acosta).

La molestia de los guionistas

Sin embargo, no todos quedaron contentos con la noticia del reestreno de «La Fiera», por medio de redes sociales, Víctor Carrasco, guionista de la trama y de varias joyitas dramáticas de la época dorada de las teleseries hizo sus descargos

«Así es! Y sin pagar derechos de autor!», expresó al anuncio de TVN.

«Alguna vez me dijeron en @TVN que iban a revertir el no pago por repeticiones. Pasaron los años y no ocurrió. Comenzó el éxito de las teleseries en YouTube y nada. Es tanta la indolencia que un día me llamaron del canal para hablar de la mucha gente que las veía en pandemia!», sentenció Víctor Carrasco.

También recibió el apoyo de sus compañeros, Pablo Illanes icónico guionista quién ahora está detrás del éxito de Demente, comentó su publicación. «Es una tarea de todos, estas actitudes reflejan lo peor de nuestra industria y lamentablemente hay que erradicarlas educando y dando a conocer el incumplimiento en el que se incurre. Las repeticiones y las ventas al extranjero SE PAGAN!», lanzó Pablo Illanes.