Qué fue de Rosemarie Dietz, la ex Mekano que votará por Kast

En tiempos de elecciones pocos son los rostros de tevé que se atreven a dar sus preferencias políticas, aunque algunos pierden el miedo. Es el caso de la ex chica Mekano, Rosemarie Dietz.

La oriunda de Osorno decidió hablar sin filtro sobre las votaciones del próximo 21 de noviembre, dejando clarito que su voto iría a José Antonio Kast. «Como quieren tratar de cag… a Kast…Qué risa cómo lo quieren bajar…Pero no podrán…Es un hombre claro y leal en sus decisiones y clarísimo como piensa. No entiendo qué es lo que no entienden…La (Macarena) Pizarro picada mal», escribió en su cuenta de Instagram.

Las críticas no dejaron se dejaron esperar y rápidamente fue bombardeada por manifestar su opinión política, incluso se transformó en Trending Topic. Ante esto Rosemarie Dietz decidió romper el silencio y defenderse ante las críticas de la web.

“Oye, no porque sea una mina pública me tengo que quedar callada con los comentarios de mala leche y más aún falta de respeto…Todo porque no voto por otro candidato”, dijo, aprovechando de pedir respeto. “Tengo derecho a pensar y a opinar distinto…Si me insultas y me trates mal, bloquead@ al toque y punto…Por lo mismo, vamos Kast, no aguanto la gente ordinaria”, expresó la ex Mekano.

Incluso mandó un mensaje a las mujeres, indicando que no deben quedarse en silencio con sus opiniones. “Así no se hacen las cosas, niñas. No, no, no. Tienen que tener mucha paciencia, mucho amor y respetar las opiniones de los demás. Si yo quiero votar por Kast, votaré por Kast. Les guste o no les guste”, aseguró Rosemarie Dietz.

A modo de cierre, la polémica ex integrante de programas de telerrealidad como “Pelotón” y “Amazonas” dio un consejo para su comunidad virtual. “Siempre hablen y digan todo lo que ustedes quieran y que nadie los calle jamás, jamás. Porque tenemos libre albedrío, podemos hablar y decir todo…”

Debutó en programa juvenil

Rosemarie Dietz se ganó el cariño del público cuando ingreso al extinto programa juvenil, Mekano. Espacio donde era conocida como Rosemarie Segura, pero fue en el año 2015 que decidió cambiarse el apellido para honrar a su madre.

Después tuvo algunas apariciones en realitys como «Pelotón» y «Amazonas», pero finalmente terminó alejada de la pantalla chica. Aunque hace algunos años decidió volver cuando José Miguel Viñuela reunió al extinto team para volver a los escenarios.

El 2019 anunció que se casaría con un importante empresario de Valdivia, pero la historia dio un vuelco impensado, cuando en 2021 decidió funarlo en redes sociales. ¿La razón? Fue víctima de una infidelidad por parte de su enamorado, todo Chile vio el rostro de su entonces «ex» y la mujer con la que le habían puesto los cuernos.

Sin embargo, dicen que el amor siempre triunfa, y hace algunas semanas anunció que había vuelto con el hombre, perdonando y dejando atrás la infidelidad.

Así luce actualmente Rosemarie Dietz: