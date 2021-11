¿Un palo para Mauricio Isla? El mensaje de Iván Cabrera sobre la paternidad

Hace solo unos días Gala Caldirola confirmó su relación con Iván Cabrera, luego de semanas de especulaciones respecto a su amor. La noticia generó opiniones divididas entre sus seguidores, pero también entre el ex esposo de la española, Mauricio Isla.

Luego de que Gala publicara la noticia, el jugador de la Selección Chilena publicó una fotografía en sus historias de Instagram. «Busca el respeto, no la atención. Dura más» son las palabras que compartió el Huaso por medio de una imagen. Mientras que en su feed solo se ha dedicado a compartir postales dedicadas al próximo partido de Chile por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022 y un bello mensaje para sus retoñas.

Sin embargo, un enigmático mensaje de Iván Cabrera en Instagram volvió a encender las alertas de un palito al ex de su actual pareja, especialmente por su rol como papá.

«Mis hijos felices llenos amor y disfrutando las cosas simples de la vida! Donde no se necesita el dinero ni nada de esas cosas superficiales para ser felices! Reímos! Cantamos! Bailamos! Jugamos! Cada noche que se iban a dormir les conté sus cuentos respectivos y se dormían entre un mundo de princesas, dinosaurios, superhéroes y más! Hasta quedar Zzzz! Y por ellos todo! Desde que nacieron hasta el día de hoy», inició el «Potro» Cabrera.

Lo que parecía un tierno mensaje destacando su rol paterno de Iván Cabrera, terminó por enviarle un mensajito y no se lo mandó a decir con nadie. «Un padre no es solo el que aporta con el “billetito” bueno hay otros que no aportan ni uno tb! Pero para mi un buen padre es aquel que se convierte en el primer mejor amigo de ellos ese que está siempre sin importar las súper responsabilidades que uno como adulto puede tener! Aparte esta edad pasa volando y yo por lo menos la he disfrutado en plenitud», sentenció el bailarín.

Pura mala onda

Por otra parte, al parecer la felicidad de Gala Caldirola e Iván Cabrera no fue bien recibida por los seguidores de ambos. Esto provocó que la pareja cerrara gran parte de los comentarios de sus fotografías en Instagram, debido a que la mala onda era mucha. Sobre esto reflexionó el bailarín.

«Mucho amor para todos. De verdad gracias por tanto cariño. Sinceramente con eso me quedo, ya que en mi corazón no hay cabida para cosas negativas, ya estamos grandes para darle importancia a lo que no significa nada. Así que solo amor para todos por igual», escribió esta mañana en Instagram Iván Cabrera.