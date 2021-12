Amiga cercana a Ruth Gamarra tras muerte de su pareja: «Está en shock, muy mal»

Patricia Esparza entregó detalles del estado de salud de la ex chica Mekano luego del terrible accidente.

Un domingo negro vivió Ruth Gamarra y su familia, esto luego del terrible accidente que tuvo su pareja, Jairo Sepúlveda. El hombre falleció luego de caer del piso 12 del edificio de la ex Mekano ubicado en Las Condes.

“Estoy segura que estés donde estés, seguro (estás) en el mejor lugar que existes, junto a tu hijo. Descansa en paz. Amén”, escribió la mujer en su cuenta de Instagram, tras lo ocurrido con el hombre de 36 años.

Por otra parte, Ruth Gamarra también decidió compartir las muestras de cariño que recibió por parte de sus amigos en la misma red social antes mencionada.

Difícil momento

Este lunes, una de sus amigas más cercana, Patricia Esparza, decidió entregar detalles sobre el estado de salud de la ex chica Mekano, después de duro momento que están viviendo.

“Lo sucedido tiene a Ruth completamente en shock, muy mal. Nunca se imaginó que podría ocurrir esto. De hecho, creo que le dieron un calmante, la están cuidando. No puede creer lo que sucedió. Está devastada”, reveló la amiga a Las Últimas Noticias.

Y en ese mismo sentido, agregó: “según lo poco que me pudo contar, ellos estaban compartiendo con otra pareja y en el momento en que ocurrió esto con Jairo, él estaba con el amigo en el balcón mientras ella estaba adentro con la mujer. Se encontraban cantando karaoke, a ella le gusta mucho eso”.

Además, Patricia contó que, según el relato de Gamarra, “fue cosa de segundos y que ellos estaban en el balcón mientras ella estaba con su amiga cantando adentro del departamento. Yo he estado con ella cantando karaoke y uno se despreocupa de lo que pasa en el entorno, solo lo pasas bien”.

Finalmente, la amiga de Ruth Gamarra entregó detalles respecto a la relación que la ex Mekano tenía con su pareja de 36 años. “Llevaban unos dos años juntos aproximadamente. Se llevaban muy bien, se apoyaban mutuamente. La última vez que hablé con él me di cuenta de que le prestaba un gran apoyo a Ruth con el tema de las ferias, sobre todo luego de que yo me fui».

«Ella nunca más volvió a tener una productora y necesitaba a alguien que la entendiera, ya que los tramos de viajes son súper extensos y él siempre estuvo ahí con ella. Era una excelente persona y muy trabajador”, sentenció.