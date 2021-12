Audio: Cosito le contó al Portal del Web que conoció a mexicana por la web

Una historia digna de contar vivió Freddy Guerrero, JL Godoy y Dj Janyi mientras hacían el Portal del Web. Programa regalón de Radio Activa que va de lunes a viernes, desde las 14.00 horas, hasta las 16.00 horas.

Todo comenzó cuando los cositos estaban hablando de los romances cibernéticos y si estos eran considerados infidelidad cuando uno estaba en pareja. Fue ahí cuando «Pantuflo» llamó para contar su historia: «Yo soy un compañero que también cayó».

Según soltó el chiquillo al Portal del Web por medio de una aplicación conoció a una muchacha de otro país y comenzó a tener onda con ella. «Yo conocí a una cosita en una aplicación de canto extranjera, ella era mexicana (…) Ningún problema con ella, empezamos hablar, nos empezamos a conocer», soltó.

«Yo estaba en pareja, de hecho le dije ‘yo tengo polola’. Y ella me decía ‘ahh tienes novia’. Pero todo bien, empezamos hablar mucho, y una vez ella se enojó conmigo, y me dice ‘bueno pantuflo me gustas mucho’«, agregó el cosito.

Después de la confesión el galán comenzó un coqueteo con la chiquilla mexicana, pero fue el día de su cumpleaños que le quedaría la tole-tole, gracias a un «regalito» que recibió de la cosita.

«Y pucha el día que a mi me pillaron fue para mi cumpleaños (…) Y me pillan porque esta niña me pide el Whatsapp, yo se lo mando y todo bien. Y me manda un video que dice que tengo que verlo solo después de que hayas disfrutado con tu familia», comentó en el Portal del Web.

El video de la discordia

«Era un video de ella, haciéndome un baile erótico, del mejor tipo que he visto en mi vida. Lo peor de todo es que el video ella baja una foto de dos pasajes para ir a verla a México», contó dejando impactados a Freddy, JL Godoy y Janyi.

«Entonces yo quedé loco, me hizo una videollamada me mostró lo de los pasajes, que eran reales», añadió.

Sin embargo, siempre dicen que se pilla primero a un mentiroso que a un ladrón, razón por la que pasaron unas horitas para que la pareja de «Pantuflo» se diera cuenta del video prohibido.

«Resulta que yo justo estaba poniendo la música del teléfono, y mi polola me pide el teléfono. Y en el momento no me dijo nada, cuando se fueron todos los invitados me dijo ‘¿te gustó el video erótico?'», contó.

«Lo peor de todo es que ella abajo me escribe y me dice ‘yo estoy juntado plata para ir a Chile y demostrarle a esa perra con quién tienes que estar'», lanzó atrevidamente la mexicana.

Finalmente, después de que le quedó la cag… Pantuflo decidió darle una PLR a la mexicana y seguir su amor. Aunque según contó al Portal del Web, no fue la mejor decisión. «Mi consejo para los cositos es que lo piensen bien, porque a mí me patearon un año después y me perdí un viaje a México, me perdí un baile erótico. Así que cabros por favor», contó el cosito arrepentido.